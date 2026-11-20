La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según la cual Myanmar cometió genocidio contra los rohinyá, reforzará la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la ofensiva en Gaza, dijeron expertos jurídicos, porque sienta un precedente según el cual la intención genocida puede coexistir con un objetivo militar.

Si bien los conflictos de Gaza y Myanmar son jurídicamente distintos, ambos casos ante la CIJ se basan en acusaciones de que los Estados incumplieron sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Qué determinó la Corte sobre Myanmar

La Corte determinó el jueves que Myanmar había violado la Convención por múltiples motivos derivados del maltrato que las fuerzas armadas infligieron a la minoría musulmana rohinyá.

Una mayoría de nueve jueces de los 15 que componen el tribunal consideró que cerca de 10 mil asesinatos, incluidos los de niños, la destrucción de viviendas, la violencia sexual generalizada y el éxodo forzoso de más de 700 mil personas en 2017 constituían un genocidio patrocinado por el Estado.

Los jueces determinaron que Myanmar había incumplido su obligación de prevenir el genocidio y dijeron que debe facilitar el retorno de los refugiados rohinyá y pagar una indemnización sin cuantificar.

El tribunal también adoptó las conclusiones de los informes de investigación de la ONU, incluido uno en el que se afirmaba que las muertes masivas y las violaciones ponían de manifiesto una intención genocida.

Tanto Myanmar como Israel han defendido las acciones de sus fuerzas armadas como respuestas legítimas a las insurgencias.

Qué significa para el caso contra Israel

Sudáfrica acogió con satisfacción la sentencia. Su ministro de Asuntos Exteriores, Ronald Lamola, dijo que sentaba un importante precedente al establecer por primera vez que un Estado había cometido genocidio.

Señaló que esto reviste gran importancia para el caso contra Israel, cuya vista no está prevista hasta 2029.

Lamola agregó que Sudáfrica estudiaría detenidamente la sentencia para demostrar, como hizo el tribunal en el caso de los rohinyá, que las acciones de un Estado, incluidas la limpieza étnica, el asesinato de niños, la violencia sexual y la destrucción de infraestructuras civiles, pueden entrar en la definición de genocidio.

El jurista israelí Yuval Shany dijo que la sentencia podría ampliar los argumentos de los que dispone Sudáfrica.

Señaló que el tribunal mantuvo el requisito de que la intención genocida fuera la única inferencia razonable, pero amplió los factores contextuales que puede considerar: además del patrón de conducta, la magnitud y el carácter sistemático de los actos, así como los antecedentes de persecución.

"(...) ofrece a Sudáfrica más vías para argumentar a favor del genocidio", señaló Shany sobre el enfoque de la Corte en el caso de Gaza.

Demostrar el genocidio es notoriamente difícil, ya que exige establecer la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

Cinco actos pueden constituir genocidio: matar a miembros de un grupo, causarles daños físicos o mentales graves, crear condiciones destinadas a destruirlos, impedir los nacimientos o trasladar por la fuerza a niños a otros grupos.