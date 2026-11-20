Dos militares del contingente de 2 mil efectivos que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desplegó en Haití murieron mientras manipulaban explosivos, informó este viernes la Fuerza Armada de El Salvador. Son las primeras muertes reportadas oficialmente desde que comenzó, hace un mes, el despliegue.

Otros dos soldados resultaron heridos por la explosión, según el reporte, que no precisa el lugar ni el tipo de explosivos utilizados. Un portavoz del gobierno salvadoreño indicó que no podía brindar más información de inmediato.

Una operación que pasó del rescate al combate

La institución publicó un mensaje en la red X sin revelar las identidades de los afectados.

"Cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por detonaciones mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Dos perdieron la vida", publicó la Fuerza Armada de El Salvador.

Las tropas llegaron a la isla a finales de octubre para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños, miembros de una misión respaldada por la ONU, desaparecidos el 18 de octubre tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe. Las operaciones se ampliaron después al combate contra las poderosas bandas que azotan al país caribeño.

Los soldados han destruido instalaciones de dos pandillas y mantienen una base operativa en un estadio de fútbol recuperado por la policía local. Bukele, quien el jueves afirmó que sus tropas dan una lección a las pandillas haitianas, asegura que retirará a los militares cuando rescaten a los aerotécnicos.

El mandatario ha publicado videos de ataques a las residencias de líderes de bandas, y miles de haitianos han marchado en apoyo de su intervención. Analistas advierten que sin un plan a largo plazo para asegurar el territorio los ataques podrían volverse contra la población civil.

El Salvador y Haití firmaron un acuerdo de cooperación, que mantienen bajo reserva, y que podría ampliar la presencia militar salvadoreña en el país más empobrecido de América Latina. Washington respalda la misión, que opera bajo un acuerdo bilateral con el gobierno haitiano.

Explosivos y drones bajo la lupa

A principios de este mes, las autoridades estadunidenses informaron que tres soldados salvadoreños resultaron heridos y que uno fue evacuado en avión desde Haití para recibir tratamiento.

Desde marzo de 2025, el gobierno haitiano, mediante un grupo de trabajo apoyado por una empresa militar privada dirigida por Erik Prince, fundador de Blackwater, realiza operaciones contra las pandillas con drones cargados de explosivos. Los grupos de derechos humanos critican la exposición de civiles en zonas densamente pobladas.

La ONU estima que al menos 87 civiles, entre ellos 21 niños, han muerto en operaciones aéreas, que ahora incluyen ataques con drones y disparos desde helicópteros.

En agosto del año pasado, dos policías haitianos murieron cuando un dron explosivo detonó accidentalmente en una base cercana a la capital. Según las autoridades, residentes entregaron el aparato averiado a la policía tras perder su operador el contacto por el mal tiempo, y explotó poco después.