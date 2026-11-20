El juez federal de Washington, James Boasberg, pospuso por tercera ocasión la audiencia en la que se dictará sentencia contra Erick Valencia Salazar, alias ‘El 85’, quien se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y de haber participado en la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El nuevo aplazamiento establece el 30 de marzo de 2027 como fecha para la audiencia, luego de que la Fiscalía y la defensa solicitaran conjuntamente más tiempo para preparar sus argumentos y las consideraciones que presentarán ante el juez.

La audiencia estaba prevista para el 31 de julio pasado; posteriormente fue trasladada al 30 de noviembre y ahora quedó programada para marzo del próximo año.

Valencia Salazar es uno de los 94 presuntos integrantes del crimen organizado que México ha enviado a Estados Unidos durante la actual administración para que enfrenten procesos judiciales en ese país.

Podría alcanzar la cadena perpetua

A pesar de que los representantes legales de ‘El 85’ llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, que permitió su declaración de culpabilidad en abril, la sanción que deberá cumplir todavía no está definida y sólo puede ser tomada por el juez.

La Fiscalía y la defensa deberán presentar sus respectivas propuestas sobre la pena que consideran adecuada, con base en las investigaciones y los elementos que hayan reunido durante el proceso.

En el acuerdo de culpabilidad firmado en abril, Valencia Salazar y sus abogados aceptaron que la gravedad de los delitos y reconocieron que podría derivar en una condena de prisión de por vida.

¿Quién es Erick Valencia Salazar, ‘El 85’?

Erick Valencia Salazar fue uno de los fundadores del CJNG a finales de la década de 2000, después de la muerte de Ignacio ‘Nacho’ Coronel. De acuerdo con los antecedentes de su trayectoria criminal, formó la organización junto con Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, y otros integrantes.

También se le atribuye la creación de ‘Los Mata Zetas’, un grupo armado que inicialmente habría funcionado como brazo del Cártel de Sinaloa para enfrentarse a Los Zetas.

Su primera detención ocurrió en 2012, aunque posteriormente fue liberado en 2017 debido a irregularidades relacionadas con el debido proceso. Valencia Salazar atribuyó aquella captura a una supuesta traición de ‘El Mencho’.

Después de recuperar su libertad, rompió definitivamente con el CJNG y creó el Cártel Nueva Plaza, una organización que se convirtió en rival de la estructura encabezada por Oseguera Cervantes y buscó disputarle el control de Jalisco.

El Ejército Mexicano lo capturó nuevamente el 4 de septiembre de 2022, durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

En febrero de 2025 fue enviado a Estados Unidos junto con otros 28 presuntos narcotraficantes, como parte de uno de los traslados de personas requeridas por las autoridades estadounidenses.