Un investigador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic afirmó el viernes que utilizó el chatbot Claude, desarrollado por la compañía, para demostrar la hipótesis de Riemann, un problema que los matemáticos no han podido resolver en más de 160 años.

"Creo que, trabajando con Claude, he descubierto una demostración de la hipótesis de Riemann", escribió Levent Alpoge en un documento de cuatro páginas publicado el viernes.

La afirmación no ha sido verificada de forma independiente ni revisada por expertos externos.

La hipótesis y la reacción de los expertos

Planteada por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, la hipótesis aborda la distribución de los números primos y es considerada, de manera generalizada, el problema abierto más importante de las matemáticas puras.

Uno de los principales especialistas en el tema, Brian Conrey, reaccionó ante la AFP.

"Es un momento monumental en la historia de la humanidad. Creo que es lo más grande que haya ocurrido jamás en matemáticas", dijo Conrey.

"No lo vi venir para nada", agregó, y aclaró que aún no ha visto el manuscrito, solo las conclusiones que Alpoge publicó en su página web, y que había pedido una copia.

"Parece ser muy complicado. No creo que ningún humano estuviera cerca de encontrar esto", afirmó Conrey.

Horas después del anuncio, el profesor de matemáticas de la Universidad de Stanford Ravi Vakil dijo que un investigador posdoctoral del mismo departamento había enviado de manera independiente una prueba de la hipótesis. Vakil y el investigador no han respondido a las solicitudes de comentarios de la AFP.

La hipótesis es uno de los siete problemas del milenio seleccionados por el Instituto de Matemáticas Clay en el año 2000, que ofrece un premio de un millón de dólares por la resolución de cada uno de ellos. Según las normas del instituto, la solución debe publicarse en una revista científica revisada por pares y superar un periodo de escrutinio de dos años.

Escepticismo, antecedentes y disputas

Alpoge señaló que el método también resuelve una versión más amplia del problema, conocida como la Hipótesis de Riemann Generalizada. Explicó que, junto con Claude, desarrolló una versión de la demostración en Lean, un lenguaje de programación que permite verificar argumentos matemáticos mediante computadora, y que por el momento solo ha hecho pública esa versión.

Un argumento completo por escrito sería extremadamente extenso, comentó, y añadió que aún no domina todos los aspectos matemáticos implicados y que tiene previsto redactarlo de forma adecuada.

Alpoge indicó que consultó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, antes de anunciar el resultado. También reconoció que el momento elegido para el anuncio podría interpretarse con escepticismo, sin ofrecer más detalles, aunque la AFP indica que probablemente se refería a la histórica salida a bolsa de la empresa esta misma semana.

En agosto, Anthropic informó que una versión de Claude, aún no lanzada al público, había logrado una mejora en un resultado matemático relacionado con la hipótesis de Riemann, aunque subrayó que no se trataba de una demostración completa. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

La afirmación surge dos meses después de que su competidora, OpenAI, anunciara que un modelo de inteligencia artificial había resuelto otro de los problemas del milenio, relacionado con las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos. Los matemáticos observan que esa demostración parece correcta, pero aún no ha sido sometida a una revisión exhaustiva.

Alpoge, que trabajó en problemas de dinámica de fluidos junto al matemático de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster, se vio envuelto en una disputa sobre la atribución de ese trabajo. OpenAI negó entonces haber actuado de manera indebida.