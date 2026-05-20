Departamento del Tesoro de EU sanciona a red vinculada al Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al Cártel de Sinaloa y a sus actividades de tráfico de fentanilo. La acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en coordinación con la unidad de inteligencia financiera de México y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Entre los sancionados se encuentra Jesús González Peñuelas, alias Chuy González, fugitivo acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel.

El Departamento de Estado mantiene desde 2024 una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. También fue sancionado Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado por ayudar a blanquear ganancias del fentanilo y otras drogas.

La medida alcanzó al restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua y propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero, así como a una empresa de seguridad vinculada a las operaciones del cártel. Con estas sanciones, las personas y compañías señaladas quedan impedidas de tener vínculos con el sistema bancario estadounidense, realizar transacciones con ciudadanos de ese país o mantener activos en territorio norteamericano.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la dependencia “seguirá sancionando a los cárteles terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”.

La administración de Donald Trump, que en 2025 designó al Cártel de Sinaloa como grupo terrorista, ha reiterado su intención de intensificar la presión contra las organizaciones criminales transnacionales.

El fentanilo y su impacto

El fentanilo, un opioide sintético, es considerado la droga más letal en Estados Unidos: apenas 2 miligramos pueden ser mortales. Aunque las muertes por sobredosis aumentaron un 520% entre 1999 y 2023, los datos más recientes muestran una ligera disminución de casi 3% entre 2022 y 2023.

De acuerdo con la DEA, México y China son las principales fuentes de fentanilo y sus precursores químicos. Casi todos los ingredientes provienen de China, donde las empresas productoras utilizan direcciones falsas y etiquetas engañosas para evadir controles.