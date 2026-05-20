Irán afirma que Estados Unidos “busca iniciar una nueva guerra” tras amenazas de Trump

El principal negociador iraní declaró el miércoles que Estados Unidos busca reactivar la guerra en Oriente Medio, tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar a la república islámica si no se logra un acuerdo de paz.

Mohamad Baqer Qalibaf, quien advirtió que habría una “respuesta contundente”, hizo estas afirmaciones después de que los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, señalaran que cualquier nuevo conflicto se extendería mucho más allá de la región.

“Las maniobras del enemigo, tanto visibles como encubiertas, muestran que, pese a la presión económica y política, no ha renunciado a sus objetivos militares y pretende iniciar otra guerra”, dijo Qalibaf, también presidente del Parlamento, en un mensaje difundido por medios iraníes.

La bandera prerevolucionaria estará prohibida en el Mundial 2026 REUTERS

La guerra, iniciada el 28 de febrero tras ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, ha golpeado con fuerza a la economía mundial. Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego ha contenido las hostilidades, aunque Washington y Teherán continúan lanzándose advertencias.

Trump ha reiterado sus amenazas de nuevas acciones militares, mientras que funcionarios iraníes responden con advertencias de represalias devastadoras. No obstante, ambos países siguen participando en negociaciones diplomáticas, mediadas por Pakistán, con el objetivo de poner fin oficialmente al conflicto.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró el martes que las conversaciones avanzan “con buen progreso”, aunque subrayó que Washington está “listo y preparado” para retomar operaciones militares si no se alcanza un acuerdo.

Guerra “más allá de la región”

Los Guardianes de la Revolución lanzaron otra advertencia: “Si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán”.

En un comunicado publicado en su portal Sepah News, añadieron: “El enemigo estadounidense-sionista debe saber que, pese a la ofensiva desplegada contra nosotros con todos los recursos de dos ejércitos, los más costosos del mundo, aún no hemos utilizado todo el poder de la Revolución Islámica”.

Por su parte, la agencia oficial IRNA informó que el ministro del Interior de Pakistán visitará Teherán por segunda vez en menos de una semana.

El martes, Trump insistió en que Estados Unidos mantiene el control de la situación y que Irán está desesperado por alcanzar la paz. “Ya saben cómo es negociar con un país al que le estás dando una paliza. Vienen a la mesa, suplicando llegar a un acuerdo”, declaró en la Casa Blanca.

Bajo presión

El propio Trump enfrenta presiones internas por el aumento del costo de la energía en un año de elecciones legislativas de medio término.

Aunque el alto el fuego detuvo los combates, no ha permitido reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial.

El futuro de esta vía marítima es un punto central en las negociaciones. Sin un acuerdo, crecen los temores sobre la economía global, ya que las reservas de petróleo acumuladas antes de la guerra se están agotando.

Trump ordenó detener el ataque previsto para este martes tras la intervención de aliados árabes. Especial

Por el estrecho también circula cerca de un tercio de los fertilizantes del planeta, cuya ausencia está elevando los precios de los alimentos y amenaza con provocar escasez.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió el miércoles sobre una grave crisis mundial de precios de alimentos y una “crisis agroalimentaria sistémica” derivada del cierre del estrecho.

Con información de Reuters.