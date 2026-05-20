Netanyahu reacciona a video donde activistas detenidos están arrodillados junto a ministro israelí

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticó el comportamiento del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gyir, luego que de que diera a conocer un video en donde se observa junto a los activistas de la “flotilla para Gaza” arrodillados tras ser detenidos.

Israel tiene pleno derecho a impedir que las flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza", declaró Netanyahu en un comunicado. "Sin embargo, la forma en la que el ministro Ben Gvir ha tratado a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y las normas de Israel"

Los activistas viajaban en una flotilla que fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales el martes y posteriormente trasladada a un puerto de Israel.

La flotilla, que había partido desde el sur de Turquía, intentaba nuevamente llevar ayuda a Gaza, devastada por la guerra, después de que anteriores misiones también fueran detenidas por Israel en aguas internacionales.

Según los organizadores, la meta era desafiar el bloqueo israelí sobre Gaza mediante el envío de ayuda humanitaria, la cual, de acuerdo con organizaciones de asistencia, continúa siendo insuficiente pese al alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, vigente desde octubre de 2025 y que contempla garantías de incremento en la ayuda.

Tras la detención de los activistas, 430 personas, entre ellas ciudadanos de Italia y Corea del Sur, según los organizadores, el ministro de Policía de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, difundió en X un video en el que se observa a agentes obligando a una activista a tirarse al suelo después de que ella gritara “Palestina libre, Palestina libre”.

El material también muestra a decenas de detenidos arrodillados en filas, con las manos atadas detrás con bridas, en lo que parece ser una instalación portuaria israelí al aire libre. En el fondo, soldados armados patrullan la zona desde un buque militar.

“Llegaron como grandes héroes”, afirma Ben-Gvir en la grabación mientras porta una gran bandera israelí y pasa junto a los activistas. “Mírenlos ahora. Vean cómo están ahora, ni héroes ni nada”.

La actitud de Ben-Gvir generó fuertes críticas dentro del propio Gobierno de coalición. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, compartió el video y acusó a Ben-Gvir de dañar la imagen de Israel.

Has echado por tierra los enormes esfuerzos, profesionales y exitosos, realizados por tanta gente, desde los soldados de las FDI hasta el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y muchos otros”, escribió Saar.

Con información de AFP y Reuters.