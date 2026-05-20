Bolivia expulsa a embajadora de Colombia tras declaraciones de Petro

La relación entre Colombia y Bolivia entró en una nueva fase de tensión diplomática después de que el Gobierno boliviano declarara persona “non grata” a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación política interna boliviana.

La medida fue confirmada por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien sostuvo que las opiniones públicas emitidas por Petro constituyen una “injerencia” en asuntos soberanos de Bolivia. El episodio marca uno de los momentos más delicados en la relación bilateral entre ambos países sudamericanos durante los últimos años.

El Gobierno boliviano endureció su postura diplomática luego de considerar que el mandatario colombiano cruzó los límites de la relación institucional entre Estados al pronunciarse sobre el escenario político interno de Bolivia.

“Efectivamente la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana”, afirmó el canciller Fernando Aramayo en declaraciones difundidas por la red televisiva UNITEL.

La decisión implica la salida formal de la diplomática colombiana del territorio boliviano y representa uno de los mecanismos más severos dentro de la práctica diplomática internacional. Aunque no significa una ruptura total de relaciones, sí evidencia un deterioro político significativo entre ambas administraciones.

El trasfondo del conflicto diplomático

Las tensiones comenzaron a incrementarse tras diversos posicionamientos públicos del presidente Petro relacionados con el contexto político boliviano y el debate regional sobre democracia, institucionalidad y movimientos sociales.

Desde La Paz, las autoridades interpretaron esos comentarios como una intervención indebida en asuntos que corresponden exclusivamente al ámbito interno boliviano. El Ejecutivo boliviano sostiene que las declaraciones del mandatario colombiano vulneran los principios de respeto mutuo y no intervención contemplados en la diplomacia internacional.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre la expulsión de la embajadora Elizabeth García, aunque se espera un posicionamiento de la Cancillería en las próximas horas.

Qué significa declarar a una diplomática “non grata”

Dentro del derecho internacional, la figura de persona “non grata” está contemplada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y permite a un Estado receptor solicitar la salida de un representante extranjero cuando considera que su presencia resulta incompatible con los intereses nacionales.

En la práctica, este tipo de medidas suele utilizarse en escenarios de crisis diplomática, desacuerdos políticos profundos o acusaciones de intervención externa.

La expulsión de la embajadora colombiana eleva el tono político entre Bogotá y La Paz y podría afectar la cooperación bilateral en temas regionales, comerciales y de integración sudamericana.

América Latina vuelve a registrar fricciones diplomáticas

El episodio ocurre en un contexto regional marcado por constantes tensiones ideológicas entre gobiernos latinoamericanos. Las diferencias sobre democracia, gobernabilidad y liderazgo político han provocado recientemente choques diplomáticos entre distintos países de la región.

Analistas internacionales consideran que el caso entre Colombia y Bolivia podría derivar en consultas diplomáticas adicionales, llamados a embajadores o incluso una reducción temporal de la representación bilateral si el conflicto escala políticamente.

La situación también pone nuevamente en el centro del debate el papel de los presidentes latinoamericanos en discusiones regionales sensibles y los límites diplomáticos de las declaraciones públicas sobre gobiernos extranjeros.

Impacto político para Gustavo Petro y Bolivia

Para el presidente Gustavo Petro, el conflicto añade un nuevo frente diplomático en medio de una agenda regional activa donde el mandatario colombiano ha mantenido posturas abiertas sobre procesos políticos en América Latina.

En Bolivia, el Gobierno busca enviar una señal de firmeza frente a cualquier pronunciamiento extranjero que considere una intromisión en su política interna, especialmente en un escenario nacional marcado por polarización y disputas institucionales.

La evolución de esta crisis diplomática dependerá ahora de la reacción oficial de Colombia y de la disposición de ambos gobiernos para contener el deterioro de la relación bilateral.

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