Estados Unidos presenta cargos contra Raúl Castro

Un jurado federal en Florida, Estados Unidos, imputó al exdirigente cubano Raúl Castro, de 94 años, junto con otros cinco acusados, según documentos judiciales divulgados este miércoles. Los cargos están relacionados con el derribo de dos aviones civiles en 1996, hecho que provocó la muerte de cuatro personas.

Raúl Castro, hermano del fallecido Fidel Castro, gobernó Cuba entre 2008 y 2018 y fue líder del Partido Comunista entre 2011 y 2021. De acuerdo con el expediente del tribunal del sur de Florida, enfrenta acusaciones de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos por destrucción de aeronaves.

Un juez aprobó la moción para desclasificar una acusación formal sustitutiva contra Castro, aunque el contenido completo del documento aún no ha sido publicado.

Entre los otros cinco acusados se encuentra un piloto de combate que ya había enfrentado procesos judiciales por el mismo derribo a finales de los años noventa. No está claro si Castro llegará a ser juzgado, dado que Cuba no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos.

Marco Rubio envía mensaje a los cubanos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje al pueblo cubano en el que responsabilizó al Partido Comunista y a la corporación GAESA de las severas carencias actuales, incluyendo apagones de hasta 22 horas, escasez de alimentos y falta de combustible.

Rubio afirmó que la crisis no se debe al bloqueo petrolero estadounidense, sino a la apropiación de la riqueza nacional por parte de la élite gobernante. Señaló que GAESA, fundada por Raúl Castro hace tres décadas, controla el 70% de la economía cubana y maneja activos por 18 mil millones de dólares, operando como un “Estado dentro del Estado”.

El funcionario estadounidense acusó al gobierno cubano de no invertir en la modernización de las centrales eléctricas y de haber dependido en el pasado del petróleo gratuito de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Añadió que las ganancias provenientes de hoteles, bancos, tiendas y remesas son retenidas por la élite para financiar lujos y proyectos destinados a extranjeros, mientras se exige “sacrificios” al pueblo.

La oferta de Estados Unidos

Rubio destacó que el presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, condicionada a que el trato sea directamente con el pueblo cubano y no con GAESA.

Como parte de esa propuesta, anunció un paquete de 100 millones de dólares en medicamentos y alimentos, cuya distribución debería ser gestionada por la Iglesia Católica u organizaciones caritativas de confianza, con el fin de garantizar que la ayuda llegue a los ciudadanos y no sea desviada por el gobierno.