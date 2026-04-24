Departamento de Justicia de Estados Unidos propone ampliar métodos de ejecución en casos federales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el Gobierno debería añadir el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia por gas como métodos de ejecución para los condenados por delitos federales graves. La medida busca enfrentar las dificultades para obtener los fármacos necesarios para las inyecciones letales, según un informe oficial.

El informe representa el cumplimiento de la promesa del presidente Donald Trump de reanudar la pena capital en su segundo mandato. En su primera administración, que concluyó en 2021, Trump ya había retomado las ejecuciones federales tras una pausa de 20 años, ejecutando a 13 presos mediante inyección letal en los últimos meses de su gestión.

Autorización de nuevas solicitudes de pena de muerte

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, quien presentó el informe, confirmó que ha autorizado solicitar la pena de muerte contra nueve personas después de que Trump revocara la moratoria impuesta por su predecesor, Joe Biden.

“Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir formas adicionales de ejecución, como el pelotón de fusilamiento, y la racionalización de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte”, señaló Blanche en un comunicado.

Métodos alternativos de ejecución

El informe ordena a la Oficina de Prisiones modificar su protocolo para incluir otros métodos de ejecución considerados constitucionales y ya previstos en la legislación de algunos estados. Entre ellos se encuentran:

Pelotón de fusilamiento , utilizado históricamente en algunos estados.

, utilizado históricamente en algunos estados. Electrocución , método que fue común en el siglo XX.

, método que fue común en el siglo XX. Asfixia por gas, introducido por primera vez en Alabama en 2024.

Según Blanche, esta ampliación “garantizará que el Departamento esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales incluso si no se dispone de un fármaco específico”.

Contraste con la administración Biden

Durante su mandato, Joe Biden conmutó las penas de 37 personas que esperaban ejecución en el corredor de la muerte federal, dejando únicamente a tres hombres en esa situación.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas”, afirmó Blanche, subrayando que la nueva política pretende garantizar que las sentencias de muerte se ejecuten sin retrasos derivados de la escasez de fármacos para inyecciones letales.

Con información de Reuters.