Alertan a afición del Mundial 2026 en EU; temen por política migratoria de Trump

Más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron una advertencia de viaje en la que señalan que los visitantes al Mundial de futbol de 2026 podrían enfrentar “graves violaciones de derechos” debido a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos.

La FIFA se ha limitado a hacer declaraciones vacías sobre los derechos humanos mientras se acerca a la administración Trump, poniendo en riesgo de sufrir daños y ver vulnerados sus derechos básicos a millones de personas”, dijo Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La coalición llamada Dignity 2026 afirmó que los aficionados, jugadores, periodistas y otros viajeros que asistan a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos corren el riesgo de verse afectados por lo que describió como la “draconiana agenda migratoria y contraria a los derechos humanos” de la administración que encabeza Donald Trump.

Reuters

Hay grave riesgo de discriminación racial en Mundial 2026 en EU

Según el aviso, los asistentes enfrentan riesgos de sufrir discriminación racial, registros de dispositivos electrónicos.

Incluso, advirtieron riesgos de sufrir un trato cruel o inhumano si acaban en centros de detención de inmigrantes.

Los colectivos añadieron que las personas de comunidades de inmigrantes, grupos de minorías raciales y étnicas, y las personas LGBTQ+ son “las más vulnerables a sufrir daños graves” cuando viajan a territorio estadunidense.

Por esta razón, afirmaron, los visitantes deben actuar con precaución y contar con un plan de contingencia para emergencias.

“La FIFA tiene en este momento una influencia única para presionar al gobierno de Estados Unidos a que respete los derechos humanos fundamentales de todas las personas que visiten y asistan a los partidos, así como de quienes trabajan y viven en las 11 ciudades anfitrionas del país”, afirmó la ACLU en un comunicado.

Donald Trum, presidente de EU y Gianni Infantino, mandamás de la FIFA. Foto: Reuters / Archivo.

Presionan a FIFA para ofrecer garantías a los asistentes al Mundial 2026 en EU

Además, presionaron a las autoridades de la federación deportiva a ofrecer garantías en favor de los asistentes.

“Por eso la ACLU y otros miembros de la Coalición Dignity 2026 han estado instando a la FIFA a actuar. Pero la FIFA aún no ha ofrecido garantías significativas”, sentenciaron las asociaciones firmantes.

El colectivo instó a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a presionar al gobierno estadunidense, comandado por Donald Trump para garantizar la seguridad de todos los viajeros al torneo.

El patrón del organismo rector del futbol mundial, Gianni Infantino, tiene estrechos vínculos con Trump, recordaron. “Hace tiempo que la FIFA debería aprovechar su influencia para impulsar cambios de políticas significativos y garantías vinculantes que hagan que la gente se sienta segura para viajar y disfrutar de los partidos”, agregó la agrupación de la sociedad civil.

Con información de AFP.

*mcam