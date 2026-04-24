ONU denuncia violaciones del Derecho Internacional Humanitario en la guerra entre Israel y Hezbolá

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó este viernes que ha documentado ataques contra civiles y edificios residenciales en el Líbano e Israel que podrían constituir graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario. El reporte abarca las tres primeras semanas de la escalada iniciada el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel y este respondió con una ofensiva militar de gran escala.

Según las autoridades libanesas, casi 2.500 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de la ofensiva, mientras miles de familias han sido desplazadas y la infraestructura civil ha sufrido daños severos. El informe de la ONU cita como ejemplo un ataque israelí ocurrido el 8 de marzo en Sir el-Gharbiyeh, provincia de Nabatiyeh, que destruyó un edificio residencial y mató a 13 civiles, incluidos cinco mujeres, cinco hombres y tres menores.

Vehículo impactado por un ataque de Israel en la ciudad de Jiyeh, en Líbano. Foto: AFP.

Críticas a ambas partes

El portavoz del ACNUDH, Thameen Al-Kheetan, señaló que los ataques israelíes suscitan preocupación sobre el cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en los combates. La oficina también documentó que Hezbolá ha lanzado cohetes no guiados contra Israel, careciendo de precisión para objetivos militares y afectando infraestructura civil, lo que también podría constituir violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

Si bien Israel ha emitido advertencias de evacuación antes de algunos ataques, la ONU identificó casos en los que estas notificaciones fueron insuficientes o impidieron que los civiles pudieran evacuar con seguridad.

Familiares lloran el cuerpo de Hawraa, de 22 años, durante el funeral de seis mujeres y un hombre que murieron ayer en los ataques israelíes en Abbasiyeh, Líbano. REUTERS

Ataques contra periodistas

El informe subraya que los ataques contra periodistas podrían constituir crímenes de guerra si fueran deliberados. El miércoles, un ataque israelí mató a la periodista libanesa Amal Khalil e hirió a la fotógrafa Zeinab Faraj en el sur del Líbano. Según el Ministerio de Sanidad libanés, los equipos de rescate enfrentaron obstáculos por parte del ejército israelí, incluyendo el uso de una granada sónica y fuego real contra una ambulancia, lo que retrasó la atención.

El ejército israelí declaró que sus fuerzas aéreas atacaron un vehículo y una estructura vinculados a Hezbolá, y que recibió informes de periodistas heridos. Aseguró que no ataca deliberadamente a periodistas ni a equipos médicos y que el incidente está bajo investigación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves una prórroga de tres semanas del alto el fuego, en un intento por contener la violencia. Sin embargo, tanto el ejército israelí como Hezbolá evitaron responder de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el informe de la ONU.

Con información de Reuters.