Accidente cerca del Pentágono deja 23 heridos, incluidos miembros del Departamento de Guerra

Un choque entre dos autobuses ocurrido cerca del Pentágono dejó un saldo de 23 personas heridas, entre ellas 10 miembros del personal del Departamento de Guerra, según informó la Oficina de Comunicaciones Corporativas de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono.

El incidente se registró aproximadamente a las 7:20 a.m. en la vía de acceso al metro, cuando un autobús de Omni Ride y otro de Fairfax Connector se impactaron. La fuerza del golpe provocó lesiones a los pasajeros de ambos vehículos, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia.

De los 23 heridos, 18 fueron trasladados a hospitales locales para recibir evaluación y tratamiento médico. Los cinco restantes recibieron atención en el lugar y fueron dados de alta bajo palabra, según el comunicado difundido por medios estadounidenses.

Personal del Departamento de Guerra entre los lesionados

Las autoridades confirmaron que 10 de los heridos pertenecen al personal del Departamento de Guerra, lo que subraya la cercanía del accidente con instalaciones estratégicas como el Pentágono.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los pasajeros y coordinar el traslado de los lesionados. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, y las autoridades continúan investigando las causas de la colisión.