A un mes de su caída, EU le da oxígeno a Maduro; reprograman proceso

A un mes de la detención del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos pidió aplazar la audiencia del caso por narcoterrorismo contra el chavista.

La audiencia, que originalmente estaba programada para el 17 de marzo de este año, fue solicitada para reprogramarse al 26 de marzo próximo.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York explicó que el aplazamiento se debe a “razones logísticas” así como a la necesidad de tiempo adicional para el intercambio de pruebas entre la defensa y la acusación.

El objetivo es tener tiempo de revisar mejor el material probatorio antes de avanzar en el proceso, reportó ayer la cadena Telemundo.

La solicitud de aplazamiento fue hecha con el consentimiento de la defensa de Maduro y Cilia Flores, lo que indica que ambas partes están de acuerdo con la reprogramación de la audiencia, agregó la cadena de noticias.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó la modificación del proceso.

La expareja presidencial fue capturada en Caracas y trasladados a Nueva York, Estados Unidos, el 3 de enero pasado, tras una serie de bombardeos en Caracas.

Desde entonces, ambos se encuentran recluidos en el penal de Brooklyn.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero y posesión de armas.

Mientras que su esposa, está señalada dentro de una trama que, según la acusación, favoreció la concentración de poder y riqueza en el entorno familiar.

TRUMPISTAS EN MIRAFLORES

Ayer, el gobierno venezolano anunció que la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con la enviada estadunidense, Laura Dogu, en el marco de la reanudación de las relaciones bilaterales, interrumpidas en 2019.

En un comunicado, el país sudamericano informó que el encuentro tuvo lugar en el palacio presidencial de Miraflores para abordar la agenda de trabajo entre Venezuela y Estados Unidos.

Después de la reunión, el canciller Yván Gil dijo que durante la conversación con Dogu ambas partes revisaron la agenda común entre ambos países, especialmente en temas energéticos, comerciales, políticos y económicos.

Luego Gil anunció que Félix Plasencia, excanciller y exembajador del país en China, viajará a Washington en los próximos días para ejercer como “representante diplomático” de Venezuela.

En la reunión con Dogu también estuvo presente el hermanode Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se han trazado una hoja de ruta para abordar asuntos de interés bilateral, por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y el derecho internacional”, añadió un comunicado de prensa presidencial.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Venezuela dijo a través de redes sociales que la reunión con funcionarios venezolanos fue para reiterar las tres fases que el secretario de Estado de EstadosUnidos, Marco Rubio, había definido previamente para Venezuela.

Estas etapas consisten en estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”.