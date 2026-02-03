ICE deberá utilizar cámaras corporales; presión por migrantes

WASHINGTON.– La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que los agentes de inmigración desplegados en Mineápolis llevarán cámaras corporales a raíz de las muertes de dos ciudadanos a manos de estos oficiales.

“Con efecto inmediato, estamos instalando cámaras corporales en todos los agentes de campo en Mineápolis”, informó la funcionaria.

Noem hizo el anuncio después de una conversación con el zar de las fronteras, Tom Homan; con el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, y con el comisario jefe de los servicios de Protección de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott.

Noem precisó que, “a medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional”.

Esto, a pesar de que la ley federal no exige que los agentes del ICE y de CBP usen estos elementos.

Se trata de una medida reclamada por los demócratas en el Congreso y que se extenderá progresivamente al resto del país a medida que haya fondos disponibles.

El anuncio llegó tras la insistencia del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien exigió las cámaras corporales a cambio del apoyo demócrata a la ley de financiamiento de Seguridad Nacional.

Esta discusión presupuestaria es el tema de un debate en el Congreso que provocó en un nuevo cierre gubernamental.

El bloqueo sumó ayer su tercer día.

Ante lo cual el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, prevé que la parálisis termine hoy, cuando se lleve a cabo en dicha cámara la votación de las leyes que otorgarán fondos a diversas agencias.