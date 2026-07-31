Trump defiende campaña contra la CPI como respaldo a Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que la campaña de Washington para debilitar a la Corte Penal Internacional (CPI) busca proteger al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a otras figuras, y no a él mismo.

Las declaraciones se produjeron tras una reunión en Camp David, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que cinco países habían anunciado su intención de abandonar la Corte desde que Estados Unidos inició este mes una ofensiva diplomática contra el tribunal, al que considera una amenaza para su soberanía.

Trump señaló que “no hay ninguna información que indique que vayan a por mí”, y añadió que Rubio “no está tratando de defenderme. Está tratando de defender a Bibi y a otras personas”. El mandatario subrayó que, aunque podría suceder en algún momento, no existen indicios de que él sea objeto de investigación.

Rubio, por su parte, advirtió que quienes corren mayor riesgo de ser procesados son los militares estadounidenses, que podrían enfrentar juicios años después por acciones realizadas en conflictos armados.

La CPI, creada en 2002, tiene la misión de juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, y actúa únicamente cuando los Estados miembros no pueden o no quieren llevar a cabo procesos judiciales. Aunque Estados Unidos nunca ha sido parte del tribunal, el Estatuto de Roma le otorga jurisdicción sobre crímenes cometidos en territorio de países miembros, incluso si los responsables son nacionales de Estados no adheridos.

A principios de mes, Rubio criticó al tribunal de La Haya tras llamados de activistas para que se investigue a Estados Unidos por acciones como la deportación de migrantes o ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos.

El Gobierno de Trump ha reiterado que presionará a otros países para que se retiren de la CPI y que impondrá sanciones y restricciones de viaje contra el tribunal y sus organizaciones afiliadas, en un intento por limitar su alcance.

Con información de Reuters.