Muere migrante mexicano con leucemia tras arresto del ICE; agencia asegura que lo regresó “bien”

La muerte de Priciliano Trejo, migrante mexicano de 29 años, ha reavivado las críticas contra el sistema de detención migratoria de Estados Unidos. Trejo, conocido por su familia como “Yanito”, padecía leucemia y falleció el 24 de julio en un hospital de Georgia, después de haber estado recluido varias semanas en el Centro de Detención de Stewart, una de las instalaciones migratorias más grandes del país.

De acuerdo con organizaciones civiles y con la familia del joven, Trejo comenzó a sentirse mal el 6 de julio y pidió atención médica mientras estaba detenido. Sin embargo, no fue trasladado a un hospital hasta ocho días después, lo que, según los activistas, evidencia un retraso en la respuesta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso ha sido denunciado por agrupaciones como Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio, que exigieron una investigación independiente.

La abogada Priyanka Bhatt, de Project South, afirmó que Trejo debió recibir atención especializada en lugar de permanecer en un centro que acumula denuncias por negligencia y violaciones a los derechos humanos.

La familia del migrante sostiene que su estado de salud era bueno antes de ser detenido y ahora reclama explicaciones sobre lo ocurrido durante su estancia bajo custodia. Al haber sido entregado a sus familiares antes de morir, existe la posibilidad de que su fallecimiento no sea contabilizado oficialmente como una muerte bajo custodia del ICE, lo que también ha sido cuestionado por las organizaciones.

Tras el deceso, los colectivos reiteraron su llamado para cerrar el Centro de Detención de Stewart, señalado como el centro migratorio con mayor índice de mortalidad en Estados Unidos. Según los activistas, con este caso ya suman 15 personas fallecidas en esas instalaciones, en medio de denuncias constantes sobre las condiciones de reclusión y la deficiente atención médica que reciben los inmigrantes.