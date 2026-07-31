FBI Investiga ciberataque contra sistemas de agua en Minnesota; señalan a hacker iraníes

La Agencia de Tecnología de la Información de Minnesota (MNIT) informó que se encuentra investigando un ciberataque coordinado contra más de 30 instalaciones municipales de agua en el estado, en colaboración con agencias federales como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el FBI.

En un comunicado, MNIT señaló que la investigación está en curso y que aún no se ha atribuido la actividad a un actor específico. Sin embargo, los investigadores han identificado similitudes entre los incidentes, como el momento en que se produjeron y los tipos de tecnología comprometida.

Los ataques, ocurridos entre domingo y lunes, tuvieron como objetivo los controladores lógicos programables (PLC) y las interfaces hombre-máquina (HMI), sistemas clave para la operación de las plantas de agua.

El Departamento de Salud de Minnesota también participa en la investigación para evaluar posibles efectos en los sistemas locales, aunque hasta ahora no se han emitido solicitudes para modificar el consumo de agua potable.

El director de seguridad de la información del estado, John Israel, explicó que la información recopilada fue compartida con las agencias federales para analizar la actividad en un contexto nacional más amplio.

El caso se produce poco después de que la CISA y el FBI emitieran un aviso alertando sobre intentos de piratas informáticos iraníes de atacar sistemas de agua y otros dispositivos PLC, recomendando limitar el acceso directo a internet y reforzar la seguridad de la tecnología operativa.

El subdirector de la División Cibernética del FBI, Brett Leatherman, advirtió que agentes iraníes “siguen atacando la infraestructura crítica de Estados Unidos” y buscan interrumpir servicios esenciales.

El MNIT recomendó a los operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales identificar los equipos de tecnología operativa con acceso a internet y aplicar medidas inmediatas de protección, incluyendo la revisión de capacidades de acceso remoto en las instalaciones.