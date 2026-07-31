Trump analiza imponer cuota de 100 mil dólares a estudiantes extranjeros para trabajar en EU

El Gobierno de Donald Trump evalúa la posibilidad de establecer una tasa de 100,000 dólares para los estudiantes extranjeros que permanezcan en Estados Unidos tras su graduación bajo el esquema de Instrucción Práctica Opcional (OPT), según reveló The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario, la propuesta se encuentra en discusión dentro del Departamento de Seguridad Nacional y aún no está definido si la medida será aprobada ni quién asumiría el costo, si los propios estudiantes o las empresas que los contraten.

El programa OPT permite a los graduados internacionales trabajar en áreas relacionadas con sus estudios durante un año, con la opción de extenderse hasta 24 meses adicionales en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En 2024, alrededor de 419,000 inmigrantes participaron legalmente en este sistema.

El Gobierno ya había anunciado cambios recientes, como la obligación de solicitar ampliaciones de visado para acceder al OPT, dado que hasta ahora la autorización estaba vinculada a la duración de los estudios y a los tres años de trabajo permitido. Seguridad Nacional prepara nuevas regulaciones que podrían publicarse a finales de año.

La tasa propuesta se suma a otras iniciativas de la administración Trump para restringir la inmigración. Una medida similar aplicada a los visados H-1B, utilizados por empresas tecnológicas, fue bloqueada en tribunales tras enfrentar oposición.