Cuba se prepara ante "la posibilidad de una agresión militar" de EU

El Gobierno de Cuba ha reconocido que se prepara para un eventual escenario de confrontación militar con Estados Unidos, al tiempo que insiste en que no busca un conflicto y mantiene disposición a negociar.

El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, confirmó que las fuerzas armadas del país se encuentran en estado de alerta ante una posible agresión.

Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar", declaró en entrevista con NBC.

A pesar del tono de cautela, el funcionario subrayó que La Habana no considera que exista un conflicto directo con Washington:

Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí, tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos", afirmó.

En la misma línea, insistió en que el objetivo del Gobierno es actuar con anticipación ante un escenario incierto: "Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación".

Crisis energética y presión externa

Las declaraciones se producen mientras la isla intenta recuperarse de un nuevo apagón nacional, el segundo en menos de una semana, que dejó sin electricidad a gran parte del país.

El colapso del sistema eléctrico —atribuido a una infraestructura envejecida y a la escasez de combustible— ha intensificado el malestar social en una nación de casi 10 millones de habitantes.

Según el propio Fernández de Cossío, la crisis energética está directamente vinculada a las restricciones externas:

Lo que está sucediendo hoy es que Estados Unidos amenaza con medidas coercitivas a los países que podrían exportar combustible a Cuba”, explicó

“Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una forma u otra, y que este boicot impuesto por Estados Unidos no se prolongue indefinidamente”, añadió.

Venezuela, sanciones y aislamiento

La situación se ha agravado tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro, histórico aliado de Cuba y principal proveedor de petróleo en condiciones preferenciales.

Desde entonces, la isla enfrenta mayores dificultades para importar crudo, en un contexto en el que la administración de Donald Trump ha endurecido su política hacia La Habana, incluyendo amenazas de aranceles a países que comercien energéticamente con el país caribeño.

De acuerdo con autoridades cubanas, desde enero la llegada de petróleo se ha reducido drásticamente, agravando los cortes eléctricos que afectan la vida cotidiana.

Las tensiones también se reflejan en el plano discursivo. Trump ha afirmado recientemente que Cuba “caerá muy pronto” y que tendría el “honor” de tomar control del país, declaraciones que han sido rechazadas por La Habana.

Fernández de Cossío respondió.

No sabemos de qué están hablando. Pero les puedo asegurar que Cuba es un país soberano y tiene derecho a serlo”.

Asimismo, rechazó cualquier posibilidad de negociar cambios en el sistema político cubano, incluso ante comentarios del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La naturaleza del gobierno cubano, su estructura y sus integrantes no forman parte de la negociación. Eso es algo que ningún país soberano negocia”, afirmó.

Pese a la retórica endurecida, ambas partes han dejado entrever contactos diplomáticos. El propio Gobierno cubano ha reconocido conversaciones con Washington para evitar una escalada mayor.

Sin embargo, las diferencias estructurales —políticas, económicas y estratégicas— mantienen el escenario en una zona de alta incertidumbre.

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