Cuba se alista para posible agresión de EU; se recrudece crisis energética

Cuba se prepara para un potencial ataque estadunidense, afirmó el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, aunque insistió en que su país “no tiene disputa” con Estados Unidos.

Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, dijo en entrevista con la cadena televisiva NBC.

Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos” a negociar, indicó el funcionario cubano.

El mensaje llega en medio de una crisis energética marcada por apagones nacionales, con dos esta semana, y una red eléctrica obsoleta.

La situación empeoró en enero pasado, tras la caída de Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela, principal proveedor de crudo, y un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos.

Carlos Fernández de Cossio, vicecanciller de Cuba.

Donald Trump y el secretario Marco Rubio han advertido que la isla podría ser el siguiente objetivo de una intervención. La semana pasada, el mandatario estadunidense afirmó que sería “un honor tomar” aquel país.

Ante la amenaza, Cuba tiene entre sus pilares de defensa a las fuerzas armadas, organizadas principalmente bajo las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), además de estructuras civiles armadas.

Además, refuerza la “Guerra de todo el pueblo”, concepto que integra a toda la sociedad en la defensa nacional.

Establecido en la Ley de Defensa Nacional de Cuba (Ley 75), formulada tras la Revolución Cubana y bajo el pensamiento estratégico de Fidel Casto, establece que toda la población se convierta en actor de defensa ante una invasión, utilizando tácticas de guerrilla para desgastar a cualquier agresor externo.

Estas fuerzas adicionales están compuestas por las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), ciudadanos entrenados que pueden ser movilizados en caso de conflicto, y el Ejército Juvenil del Trabajo.

El control de dichas fuerzas militares está centralizado bajo el Estado y el Partido Comunista, asegurando una respuesta unificada ante una inminente crisis de seguridad nacional.

Cuba, preparada para una agresión de EU; las FAR y civiles, su principal defensa

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, aseguró que la isla comunista se prepara para un potencial ataque estadunidense, pero insistió en que su país “no tiene disputa” con Estados Unidos.

Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, dijo Fernández de Cossio a NBC. “De verdad esperamos que no ocurra”, agregó.

“Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos” a negociar, afirmó el vicecanciller cubano.

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentaban restablecer el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Las crisis se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el venezolano Nicolás Maduro, fue capturado y derrocado en enero.

En la entrevista, grabada en inglés, Fernández de Cossio continuó: “Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación”.

Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre”.

El presidente de EU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio (hijo de inmigrantes cubanos), advirtieron que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar.

Trump aseguró esta semana que sería un “honor tomar” el país.

“Guerra de todos”

Las fuerzas armadas en Cuba constituyen uno de los pilares del sistema político y económico del país. Están organizadas principalmente bajo las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), además de estructuras civiles armadas.

Su funcionamiento está estrechamente ligado al concepto “Guerra de todo el pueblo”, establecido en la Ley de Defensa Nacional de Cuba (Ley 75) y formulado bajo el pensamiento estratégico de Fidel Castro.

Esta idea plantea que, ante una invasión o agresión externa, toda la sociedad se convierte en un actor de defensa.

Estas fuerzas están compuestas por las Milicias de Tropas Territoriales, ciudadanos entrenados que pueden ser movilizados en caso de conflicto; el Ejército Juvenil del Trabajo, que combina funciones productivas con disciplina militar, y los reservistas: exmilitares o civiles con entrenamiento básico.

El objetivo de la “Guerra de todo el pueblo” es desgastar al enemigo con tácticas de guerrilla y la disuasión mediante resistencia prolongada —como en Vietnam y Afganistán—, según el medio Diario Socialista.

Cuba heredó la mayor parte de su armamento militar del bloque socialista durante la Guerra Fría, el cual suele mostrar durante los Días Nacionales de la Defensa, ejercicios de preparación militar.

Mientras Estados Unidos refuerza sus capacidades en defensa (…) Cuba sigue con sus milicianos viejos, enclenques y cansados” y “convoca a la población a ‘defender la patria’ con armas obsoletas y discursos repetidos”, manifestó en enero el medio CiberCuba, fundado por cubanos exiliados y con sede en España.

Con información de AFP e Israel González.

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