Cuba cuestiona la “seriedad” de Estados Unidos en el diálogo bilateral

El gobierno cubano advirtió este jueves que la postura de Washington en el diálogo bilateral pone en duda la “seriedad” y “responsabilidad” con que encara el proceso, aunque reiteró su apuesta por mantener las conversaciones.

La vicecanciller Josefina Vidal, figura clave en el restablecimiento de relaciones en 2015, declaró en una audiencia parlamentaria:

Esperamos que prevalezca la vía del diálogo en este momento, en que las acciones agresivas que el gobierno de los Estados Unidos emprende contra Cuba hacen dudar de la seriedad y responsabilidad con que asume este proceso”

Vidal subrayó que La Habana apuesta por el diálogo para resolver conflictos bilaterales, pero “no para que Estados Unidos intente dominar el destino de Cuba a través de la presión, la coerción y la amenaza de agresión militar”.

Las relaciones entre ambos países se han tensado desde enero, tras la imposición de un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos y nuevas sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, además de la imputación del expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate.

El gobierno cubano sostiene que la imputación de Castro, de 94 años, es una “acción política” destinada a justificar una agresión militar contra la isla.

Posiciones encontradas

El canciller Bruno Rodríguez pidió el martes a la comunidad internacional ayuda urgente para evitar un desastre en la isla, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló la semana pasada que Washington prefería “siempre una solución diplomática”, aunque advirtió que el presidente Donald Trump tenía otras opciones para Cuba, país que “siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos. Rubio también indicó que La Habana había aceptado en principio una oferta de 100 millones de dólares en ayuda, condicionada a reformas internas.

El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo una reunión excepcional en La Habana con altos funcionarios cubanos. Previamente, el 10 de abril, se celebró un encuentro diplomático de alto nivel en la capital cubana, marcado por la llegada del primer avión gubernamental estadounidense a la isla desde 2016.

Con información de AFP