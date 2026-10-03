Renuncia jefe penitenciario de Tennessee tras fallida ejecución de mujer condenada a muerte

El director del sistema penitenciario de Tennessee, Frank Strada, presentó su renuncia días después de la fallida ejecución de Christa Pike, una mujer condenada a muerte por el asesinato de una compañera de escuela cuando tenía 18 años.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien también ordenó una revisión independiente para esclarecer lo ocurrido durante el procedimiento de ejecución realizado el pasado miércoles.

En un comunicado, Strada afirmó que su salida del cargo responde al interés de facilitar la investigación sobre el caso.

El funcionario señaló que una revisión externa permitirá determinar con precisión qué ocurrió durante la ejecución y aseguró que colaborará con las autoridades encargadas de analizar el procedimiento.

La ejecución de Pike no se concretó a pesar de que recibió dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado actualmente por Tennessee para las ejecuciones mediante inyección letal.

Condenada permanece hospitalizada

De acuerdo con los abogados de Pike, la mujer fue trasladada a un hospital tras el procedimiento y permanece inconsciente bajo asistencia respiratoria.

La defensa sostiene que el personal médico trabaja para estabilizar su estado de salud y eliminar de su organismo las sustancias administradas durante la ejecución.

Según los representantes legales, una posible falla en las vías intravenosas habría impedido que el medicamento ingresara correctamente al torrente sanguíneo, lo que habría provocado el fracaso del procedimiento.

Por su parte, Strada sostuvo que, hasta donde tiene conocimiento, las autoridades actuaron conforme a los procedimientos vigentes.

Frank Strada asumió la dirección del Departamento de Corrección de Tennessee en enero de 2023, después de desempeñarse en el sistema penitenciario de Arizona.

A finales de 2024 anunció modificaciones en el protocolo estatal de inyección letal, estableciendo el uso exclusivo de pentobarbital en este tipo de procedimientos.

Christa Pike fue condenada a muerte por el homicidio de Colleen Slemmer, ocurrido cuando ambas eran jóvenes estudiantes.

Según los expedientes judiciales, Pike y su entonces novio participaron en la tortura y asesinato de la víctima en un crimen relacionado con celos sentimentales.