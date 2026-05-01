Hombre agrede brutalmente a monja en lugar sagrado de Jerusalén | VIDEO

Una monja fue brutalmente agredida en las inmediaciones de la Tumba de David. El ataque, ocurrido a plena luz del día y frente a creyentes, fue registrado en video y difundido por la Policía de Israel. En las imágenes se observa cómo el agresor empuja a la religiosa y, tras derribarla, regresa para golpearla repetidamente en el rostro mientras permanecía en el suelo.

Las autoridades confirmaron la captura de un hombre de 36 años, acusado de “violencia sectaria”. El sospechoso fue trasladado a un centro de interrogatorio y posteriormente puesto a disposición judicial en Jerusalén.

En un comunicado, la policía calificó el hecho como “muy grave” y aseguró que cualquier manifestación de violencia o racismo contra figuras religiosas es “absolutamente inaceptable”.

Ataque ocurre en momentos de tensión

La Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica (EBAF), institución a la que pertenece la víctima, lamentó profundamente lo ocurrido y denunció el ataque como un acto de violencia sectaria. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel expresó su rechazo categórico.

Este acto vergonzoso contradice directamente los valores de respeto, convivencia y libertad religiosa en los que se funda Israel”

El comunicado transmitió solidaridad al Patriarcado Latino de Jerusalén y reafirmó el compromiso del país con la protección de las comunidades religiosas.

Jerusalén dividido por Israel

En el barrio de Silwan, al sur de la mezquita de Al Aqsa, decenas de familias palestinas han recibido órdenes de desalojo en favor de organizaciones de colonos israelíes como Ateret Cohanim.

Según reportes, desde 2004 los colonos han adquirido o tomado control de más de 40 edificios en la zona, muchas veces mediante procesos judiciales cuestionados por los residentes. Las familias afectadas denuncian que se les obliga a abandonar casas habitadas desde hace generaciones, lo que consideran un intento de borrar su presencia histórica en Jerusalén Este.

En Sheikh Jarrah, otro barrio emblemático, los desalojos han sido igualmente polémicos. La incertidumbre sobre el futuro de estas viviendas ha derivado en enfrentamientos diarios entre palestinos y fuerzas israelíes, especialmente en torno a la explanada de las mezquitas.

El gobierno israelí sostiene que Jerusalén es su capital indivisible, un estatus no reconocido internacionalmente. Líderes como Benjamin Netanyahu han defendido la construcción y expansión de asentamientos en la ciudad, argumentando que se trata de un derecho soberano. Organizaciones de colonos aseguran que las propiedades en disputa pertenecieron a judíos antes de 1929 y que su “recuperación” es una rectificación histórica.

Impacto en la población palestina

Para los palestinos, los desalojos representan un desplazamiento forzoso que amenaza con desarraigar comunidades enteras y acabar con sus aspiraciones nacionales. Líderes locales advierten que abandonar sus hogares en Jerusalén Este significaría renunciar a la posibilidad de establecer allí la capital de un futuro Estado palestino.

Además, las tensiones han derivado en enfrentamientos violentos, con jóvenes palestinos lanzando piedras y fuerzas israelíes respondiendo con granadas aturdidoras y cañones de agua.