Estados Unidos confirma nuevas sanciones a Cuba; es una "amenaza extraordinaria"

Estados Unidos endureció nuevamente su política hacia Cuba. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el gobierno de la isla, al que Washington califica como una “amenaza extraordinaria” para su seguridad nacional.

La medida, anunciada oficialmente por la Casa Blanca el 1 de mayo de 2026, intensifica la presión en un contexto de tensiones políticas, económicas y diplomáticas que se han prolongado durante décadas.

Washington acusa a Cuba de amenazar su seguridad

De acuerdo con la hoja informativa difundida por la Casa Blanca, las nuevas disposiciones se sustentan en la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia, lo que permite al gobierno estadounidense imponer restricciones adicionales a actores vinculados con el Estado cubano.

Las sanciones están dirigidas a personas, entidades e instituciones financieras que, según Washington, apoyen al aparato de seguridad cubano, participen en actos de corrupción o estén involucradas en violaciones de derechos humanos. También alcanzan a quienes faciliten transacciones con individuos previamente sancionados.

La administración estadounidense sostiene que estas medidas buscan “exigir responsabilidades” al gobierno cubano por su conducta en el ámbito interno e internacional. Entre las acusaciones se encuentran supuestos vínculos con actores considerados hostiles, así como cooperación en materia de inteligencia con países adversarios.

El régimen cubano se alía con países y actores malintencionados hostiles a Estados Unidos, llegando incluso a facilitar sus operaciones militares y de inteligencia”, señala el documento oficial.

Donald Trump firmó nuevas sanciones contra Cuba el 1 de mayo de 2026. AFP

Además, Washington afirma que la isla mantiene relaciones con países señalados como patrocinadores del terrorismo, entre ellos Irán, y que ofrece refugio a organizaciones como Hezbolá. Estas afirmaciones forman parte del argumento central para justificar la ampliación de las sanciones.

Otro punto clave es la migración. Según datos citados por la Casa Blanca, más de 850 mil migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos entre 2022 y 2024, lo que, en su visión, refleja una crisis estructural atribuida al gobierno de La Habana.

Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, subraya el texto.

Sanciones para asfixiar a Cuba

La decisión fue confirmada también por fuentes citadas por Reuters, que indicaron que el decreto apunta específicamente a reforzar las sanciones contra actores vinculados al gobierno cubano, aunque sin detallar inicialmente todos los nombres afectados.

Desde Cuba, la respuesta fue inmediata. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las medidas y las calificó como ilegales.

El gobierno de Estados Unidos se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba”, escribió.

Las sanciones también incluyen restricciones a instituciones financieras extranjeras que colaboren con el gobierno cubano, así como nuevas limitaciones migratorias. Estas medidas se suman al embargo económico vigente desde 1962, uno de los más prolongados en la historia contemporánea.

Analistas internacionales señalan que esta política forma parte de una estrategia más amplia de presión económica y diplomática. En los últimos meses, la administración Trump ha impulsado acciones similares contra otros países, incluyendo operaciones y sanciones relacionadas con Venezuela e Irán.

En el caso cubano, el objetivo declarado es debilitar la estructura financiera del Estado y fomentar cambios políticos internos. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas suelen tener efectos directos en la población, especialmente en un contexto de crisis económica, alta inflación y escasez de productos básicos en la isla.

El anuncio coincide además con el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha simbólica en Cuba, donde miles de personas participaron en movilizaciones oficiales en La Habana, encabezadas por el presidente Miguel Díaz-Canel y el líder histórico Raúl Castro.

Con información de AFP y Reuers.