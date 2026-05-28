“Cargando”: Casa Blanca publica misterioso video sobre migración y... ¿aliens?

La Casa Blanca lanzó un nuevo portal oficial sobre inmigración ilegal acompañado por una campaña digital inspirada en extraterrestres y fenómenos OVNI, una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para reforzar su discurso sobre deportaciones y control fronterizo en Estados Unidos.

La campaña comenzó con la publicación de un video de 13 segundos en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, donde aparece un helicóptero sobrevolando un campo nocturno iluminado por un haz de luz y la palabra “LOADING” (“cargando”).

Cargando… esta noche”, escribió la Casa Blanca junto al video.

Horas después, se confirmó que las imágenes promocionaban Aliens.gov, un sitio oficial que utiliza referencias visuales relacionadas con extraterrestres para hablar sobre migración indocumentada.

La estrategia digital de la Casa Blanca que mezcla OVNIS e inmigración

El nuevo portal utiliza deliberadamente el término “aliens”, palabra que en inglés puede significar tanto extraterrestres como extranjeros, para referirse a personas migrantes sin documentos.

La página incluye frases como “Han estado viviendo entre nosotros”, “No pertenecen aquí” y “¡Deportémoslos a todos!”, acompañadas de gráficos interactivos, mapas y referencias visuales inspiradas en la cultura OVNI.

Durante 60 años, el Gobierno de EE.UU. ha mantenido un secreto muy bien guardado. Los extraterrestres han estado viviendo entre nosotros”, señala uno de los textos publicados en el sitio.

El portal también incorpora mapas sobre detenciones migratorias y estadísticas relacionadas con encuentros fronterizos y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Fox News informó que el proyecto fue diseñado como una campaña de comunicación digital enfocada en reforzar el mensaje migratorio de la administración Trump.

Se trata de una iniciativa pionera destinada a llamar la atención sobre el impacto de la frontera porosa del Gobierno anterior”, declaró un funcionario de la Casa Blanca citado por Fox News.

La estrategia aparece mientras el Gobierno estadounidense mantiene un discurso más agresivo en temas relacionados con inmigración y seguridad fronteriza.

El video “Loading” y las referencias a fenómenos extraterrestres

La publicación del video generó especulaciones iniciales entre usuarios de redes sociales debido a sus referencias visuales relacionadas con OVNIS y fenómenos extraterrestres.

Algunos internautas relacionaron el contenido con posibles anuncios del Pentágono o nuevas revelaciones sobre fenómenos aéreos no identificados, especialmente porque en semanas recientes el Gobierno estadounidense difundió documentos desclasificados sobre ese tema.

El Pentágono y otras agencias federales han publicado recientemente archivos históricos relacionados con fenómenos anómalos como parte de una política de transparencia promovida por la administración Trump.

Esa coincidencia llevó a que usuarios interpretaran el agroglifo y el mensaje “LOADING” como una referencia directa a posibles anuncios relacionados con vida extraterrestre.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que el contenido únicamente formaba parte de la promoción de Aliens.gov.

La campaña representa una nueva etapa en la comunicación digital de la Casa Blanca, que durante el actual Gobierno ha utilizado mensajes virales, referencias culturales y formatos visuales diseñados para generar alto impacto en redes sociales.

Organizaciones civiles y defensores de derechos migrantes criticaron el uso del término “aliens” y la asociación visual entre inmigración y amenazas extraterrestres.

Especialistas en comunicación política consideran que la estrategia busca simplificar el mensaje migratorio mediante símbolos reconocibles y contenidos fácilmente compartibles en plataformas digitales.

Mientras tanto, el sitio continúa activo y forma parte de los esfuerzos de la administración Trump por reforzar su narrativa sobre inmigración ilegal rumbo a las elecciones y al aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos.