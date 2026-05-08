Aquí puedes consultar los archivos secretos sobre ovnis y extraterrestres que EU liberó

El gobierno de Estados Unidos liberó este viernes una nueva colección de archivos oficiales sobre fenómenos ovni y presunta vida extraterrestre, una decisión impulsada por la administración del presidente Donald Trump que reavivó el debate global sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

La desclasificación incluye documentos militares, fotografías, videos y reportes de avistamientos recopilados durante décadas por distintas agencias federales.

La publicación ocurre luego de que Trump prometiera en febrero avanzar hacia una mayor transparencia sobre información relacionada con ovnis y posibles indicios de vida extraterrestre. Según explicó el mandatario, ordenó al Departamento de Guerra revisar expedientes clasificados y ponerlos a disposición del público.

En aras de la máxima transparencia, tuve el honor de ordenar a mi administración que identificara y proporcionara archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”, afirmó Trump en redes sociales.

El presidente estadounidense sostuvo además que administraciones anteriores ocultaron parte de esta información y defendió que la ciudadanía tenga acceso directo al material para formar su propia opinión sobre el fenómeno.

Con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ¿Qué demonios está pasando? ¡Qué lo disfruten!”, añadió Trump.

De acuerdo con información difundida por el Pentágono y medios estadounidenses, el paquete inicial incluye alrededor de 162 archivos desclasificados que contienen registros históricos, grabaciones aéreas, informes de inteligencia y testimonios militares vinculados con avistamientos ocurridos tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses aclararon que los documentos no prueban la existencia de vida extraterrestre. Especial.

Archivos militares, videos y reportes de avistamientos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos explicó que parte de los documentos ya habían sido publicados anteriormente por agencias como el FBI, aunque las nuevas versiones contienen menos fragmentos censurados y ofrecen mayor nivel de detalle.

El pueblo estadounidense ahora puede acceder al instante a los archivos desclasificados del Gobierno federal sobre los UAP”, señaló el Pentágono en un comunicado publicado en redes sociales.

Entre los expedientes difundidos destacan reportes militares elaborados entre 1947 y 1968 con testimonios de civiles, pilotos y personal de seguridad que aseguraban haber observado objetos voladores de origen desconocido en distintas regiones del país.

Los nuevos documentos también incorporan incidentes mucho más recientes. Algunos memorandos internos describen el avistamiento de “un posible UAP de pequeño tamaño” en Irak en 2022, así como “múltiples destellos o luces de origen desconocido” detectados en Siria durante 2024, en zonas donde tropas estadounidenses participaban en operaciones contra el grupo Estado Islámico.

Además, las autoridades confirmaron la existencia de informes procedentes de destacamentos militares desplegados en Grecia y Emiratos Árabes Unidos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió la publicación de los expedientes y aseguró que durante años las clasificaciones oficiales alimentaron sospechas y teorías sobre el manejo gubernamental de estos fenómenos.

Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, declaró.

Por su parte, Jared Isaacman consideró que la medida representa una oportunidad para estudiar fenómenos que aún no tienen explicación científica concluyente.

¿Dónde consultar los archivos secretos sobre ovnis?

Los archivos desclasificados ya pueden revisarse públicamente a través de una plataforma digital habilitada por el gobierno estadounidense. Según las autoridades, el material será actualizado periódicamente conforme nuevos documentos sean revisados y autorizados para su difusión.

El Departamento de Defensa irá publicando nuevos materiales de forma continua a medida que sean descubiertos y desclasificados”, indicó el Pentágono.

Las personas interesadas en revisar los documentos, fotografías y videos pueden ingresar al portal oficial habilitado por el gobierno estadounidense:

Portal oficial de archivos UAP del gobierno de Estados Unidos

El sitio incluye expedientes históricos, grabaciones aéreas y memorandos militares relacionados con fenómenos anómalos no identificados. Sin embargo, el propio Pentágono advirtió que muchos reportes reflejan únicamente interpretaciones subjetivas de quienes elaboraron los informes y que no constituyen pruebas definitivas sobre la existencia de vida extraterrestre.