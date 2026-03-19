¿Lo revelarán? Estados Unidos registra oficialmente la página Aliens.gov

El registro del dominio aliens.gov por parte de la Casa Blanca no fue anunciado con bombo ni comunicado oficial, pero bastó para reactivar una de las obsesiones más persistentes de la cultura política estadounidense.

Detectado por un sistema automatizado que monitorea nuevos dominios gubernamentales, el movimiento ocurre en un momento especialmente sensible: semanas después de que Donald Trump prometiera desclasificar archivos sobre vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados.

Sin contenido visible aún, el sitio funciona más como señal que como plataforma: una pista mínima que sugiere que algo podría estar en preparación, o al menos que el tema ha escalado al nivel institucional.

Dominio oficial despierta sospechas globales

El registro de aliens.gov por parte de la Oficina del Presidente de Estados Unidos no ocurrió en el vacío. Llegó semanas después de que Donald Trump prometiera desclasificar archivos relacionados con vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados. En un entorno saturado de desinformación y polarización, el simple acto de reservar un dominio adquiere dimensiones políticas.

El hallazgo no fue anunciado por el gobierno, sino detectado por un sistema automatizado que rastrea nuevos dominios federales. Hasta ahora, el sitio permanece inactivo, sin contenido visible ni fecha de lanzamiento confirmada. Ese silencio institucional ha sido, paradójicamente, el principal detonador de especulación.

Basándome en el enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena (...) y cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes".

Donald Trump prometió desclasificar archivos sobre ovnis semanas antes. Especial.

La promesa no es menor. Implica abrir archivos que durante décadas han sido objeto de teorías, sospechas y cultura popular. Sin embargo, también se produce en un momento políticamente complejo: tensiones internacionales, desgaste económico y una narrativa pública fragmentada.

En ese contexto, la pregunta no es solo qué se podría revelar, sino por qué ahora.

Entre secretos militares y mitología

El fenómeno ovni en Estados Unidos nunca ha sido exclusivamente científico. Desde la transmisión de La guerra de los mundos en 1938 —que provocó pánico real al ser interpretada como un ataque— hasta la consolidación del Área 51 como símbolo de conspiración, la línea entre ficción y política ha sido deliberadamente difusa.

Incluso dentro del propio aparato estatal, esa ambigüedad fue útil. Investigaciones recientes revelaron que el Pentágono promovió en el pasado narrativas falsas sobre tecnología alienígena para encubrir desarrollos militares clasificados, como aviones furtivos durante la Guerra Fría.

Ese antecedente es clave para entender el presente. No se trata solo de lo que el gobierno sabe, sino de lo que ha decidido que el público crea.

Puede que lo saque del apuro desclasificando la información".

La frase de Trump, en respuesta a comentarios del expresidente Barack Obama, resume la lógica política detrás del movimiento: convertir una controversia mediática en una acción de gobierno. Obama, por su parte, ya había matizado cualquier interpretación literal sobre extraterrestres.

Permítanme aclarar. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que exista vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros”.

En paralelo, organismos como la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) acumulan miles de casos sin confirmar evidencia extraterrestre. La expectativa de una revelación definitiva contrasta con décadas de conclusiones ambiguas.

El dominio aliens.gov, entonces, funciona como símbolo antes que como herramienta. Representa la posibilidad de transparencia, pero también la persistencia de una narrativa moldeada por intereses estratégicos, culturales y políticos.

Quizá la pregunta ya no sea si “la verdad está ahí fuera”, sino quién decide cómo —y cuándo— contarla.