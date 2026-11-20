El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 71 años, salió este viernes de su residencia en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, para ser internado en el hospital DF Star por fuertes dolores abdominales.

Una tomografía inicial detectó una obstrucción casi total del intestino delgado, con adherencias en la pared abdominal, informó su médico, Brasil Caiado. El especialista señaló que no se descarta una nueva cirugía y que la decisión dependerá de la evolución del paciente en las próximas 24 horas.

El hospital indicó que Bolsonaro ingresó con dolor y distensión abdominal para someterse a exámenes, y Caiado precisó que permanecerá internado por tiempo indeterminado.

La Policía Militar del Distrito Federal lo escoltó hasta el centro médico, según EFE. El centro médico realiza estudios para determinar el tratamiento adecuado y mantiene al paciente en observación en las próximas horas.

Carlos Bolsonaro, senador electo e hijo del exmandatario (2019-2022), confirmó el traslado en la red social X.

"Mi padre acaba de volver al hospital tras sentir fuertes dolores abdominales", escribió.

Carlos informó que recibió autorización para acompañar a su padre porque ningún otro familiar estaba en Brasilia. La exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien suele supervisar su tratamiento, anunció que regresará de un viaje a Israel en la madrugada del sábado.

"Su salud se debilita cada día al estar aprisionado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente", lamentó Carlos Bolsonaro.

Secuelas de 2018 y un panorama judicial incierto

Bolsonaro arrastra secuelas de la puñalada que recibió en el vientre durante la campaña presidencial de 2018 y suma varias cirugías e ingresos médicos desde entonces. En enero de 2022, siendo presidente, fue hospitalizado de urgencia en São Paulo por una posible obstrucción intestinal, según la prensa local.

La justicia lo condenó el año pasado por intentar mantenerse en el poder tras su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Tras varios meses encarcelado, pasó a prisión domiciliaria en marzo por sus problemas médicos. La familia defiende su inocencia y acusa una persecución de la justicia brasileña.

La corte suprema votará en diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de Bolsonaro y otros condenados por la trama golpista.

Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, perdió el balotaje presidencial ante Lula en octubre. Al día siguiente, un juez de la corte suprema ordenó retenerle el pasaporte en una investigación por lavado de dinero, y, según la AFP, el senador viajó a Estados Unidos, donde se declaró víctima de una "persecución".