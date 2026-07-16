Capta a agentes de ICE deteniendo a una abuelita nativa americana por parecer “migrante” | VIDEO

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado indignación luego de que agentes rodearan y escoltaran a una mujer nativa en una gasolinera, tratándola como extranjera en su propia tierra ancestral.

De acuerdo con testimonios, la mujer se detuvo al percatarse de que era seguida por una camioneta. Minutos después, agentes de ICE la interceptaron y la trasladaron a uno de sus vehículos. La víctima es descendiente de comunidades que han habitado la región por miles de años, mucho antes de la existencia de Estados Unidos.

El caso ha reavivado el debate sobre el trato del gobierno federal hacia las comunidades indígenas. La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense protege a las personas de detenciones o arrestos irrazonables, y establece que el gobierno no puede dirigirse legalmente a individuos únicamente por su raza o etnia.

La imagen de una mujer nativa siendo tratada como extranjera en su propio territorio ancestral ha sido interpretada como un símbolo de la tensión entre las políticas migratorias y los derechos de los pueblos originarios.

En las últimas semanas, el ICE ha enfrentado fuertes polémicas por muertes de migrantes bajo custodia, tiroteos fatales en operativos vehiculares y denuncias formales del gobierno de México ante autoridades estadounidenses.

Desde 2025 se han contabilizado más de 15 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE, además de migrantes de otras nacionalidades. Los casos incluyen muertes por falta de atención médica, suicidios y disparos en operativos.

El más reciente fue el de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido en Houston en julio de 2026, junto con un migrante colombiano. La oficina del forense determinó que se trató de un homicidio por disparo directo al torso, contradiciendo la versión oficial de defensa propia.