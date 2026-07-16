Tragedia en Argelia: incendio en orfanato deja 11 muertos, entre ellos varios niños

Un incendio en un orfanato ubicado en las afueras de Argel dejó al menos 11 personas muertas, entre ellas varios niños, durante la madrugada de este jueves, en medio de la ola de calor que desde hace varios días afecta al país y que ha provocado cientos de incendios en distintos puntos del territorio.

Hasta el momento, las causas del incendio en Argelia permanecen bajo investigación y no han sido determinadas por las autoridades. El fuego se registró en la Fundación de la Infancia Asistida, localizada en el municipio de Mohammadia, donde los servicios de rescate acudieron de inmediato para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Incendio consumió parte del orfanato durante la madrugada

Al amanecer de este jueves todavía podían observarse manchas negras de humo sobre las paredes blancas alrededor de las ventanas del inmueble, de acuerdo con un periodista de AFP que permanecía en el lugar de los hechos para documentar lo ocurrido.

Durante las labores de rescate, los bomberos tuvieron que utilizar una sierra mecánica para retirar una reja metálica instalada alrededor de una de las ventanas del edificio, según relató un testigo que presenció parte del operativo desplegado por los cuerpos de emergencia.

Hacia las 03:00 de la madrugada, oímos la llegada de los bomberos junto con los gritos de los niños. Ayudamos como pudimos pero, desgraciadamente, nos dijeron que había 11 muertos", declaró a la AFP Abdessalam Merrah, de 41 años, quien vive cerca del orfanato.

Posteriormente, este saldo fue confirmado por la Protección Civil, que mantuvo el balance preliminar de víctimas tras la emergencia registrada durante la madrugada.

Autoridades expresan condolencias tras la tragedia

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, quien actualmente realiza una visita oficial a Alemania, expresó sus condolencias por la tragedia y lamentó la muerte de "varios niños" en el incendio, según informó la agencia oficial APS.

Por su parte, el primer ministro, Sifi Ghrieb, acudió a visitar a los heridos que permanecen hospitalizados, primero en el hospital de quemados de Zeralda, ubicado en la periferia de Argel, y posteriormente en el hospital Mustapha Bacha, en la capital, de acuerdo con información difundida por la televisión pública.

Identificación de víctimas requerirá pruebas de ADN

El jefe del servicio de medicina legal del hospital Mustapha Bacha, Rachid Belhadj, informó a la televisión que algunos de los cuerpos quedaron totalmente calcinados, por lo que será necesario realizar pruebas de ADN para poder llevar a cabo la identificación de las víctimas.

El país enfrenta desde hace varios días una ola de calor excepcional y, de acuerdo con la información disponible, en una semana se registraron cerca de un millar de incendios, situación que mantiene bajo presión a los servicios de emergencia y protección civil en distintas regiones de Argelia.

*mcam