Ordenan a agentes de ICE suspender detenciones de vehículos tras tiroteos contra migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender en gran medida las paradas de vehículos realizadas por oficiales de deportación, luego de dos tiroteos fatales ocurridos la semana pasada en Maine y Texas, en los que murieron un migrante colombiano y uno mexicano.

De acuerdo con CNN, los agentes de ICE recibieron la instrucción de abstenerse de realizar operativos vehiculares hasta nuevo aviso, lo que representa una reversión significativa en las tácticas aplicadas recientemente.

El caso del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y de un migrante colombiano asesinados por agentes del ICE ha desatado indignación. Mientras las autoridades estadounidenses alegan defensa propia, las familias y organizaciones civiles denuncian un uso excesivo de la fuerza y encubrimiento.

Lorenzo Salgado, de 52 años, llevaba más de tres décadas viviendo en Houston, donde dirigía una pequeña empresa de construcción. El 7 de julio de 2026 fue abatido por un agente del ICE durante un operativo en el que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), intentó embestir a los oficiales con su vehículo.

Sin embargo, la oficina del forense del condado de Harris determinó que su muerte fue un homicidio por disparo directo al torso. Videos obtenidos por la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC) mostraron que los agentes lo persiguieron en camionetas sin placas ni distintivos, contradiciendo la versión oficial de defensa propia.

Su hijo Ronaldo denunció que su padre tenía miedo de ser víctima de otro robo, pues años atrás le habían hurtado su camioneta de trabajo. “Él era un hombre honesto y trabajador, no representaba una amenaza”, declaró en una vigilia en Houston.

Otro migrante de origen colombiano perdió la vida. Aunque las autoridades no han revelado su identidad completa, medios locales confirmaron que se trataba de un trabajador que viajaba con Salgado y otros dos compañeros.

La congresista Sylvia García señaló que ninguno de ellos era el objetivo del operativo y criticó que los agentes actuaran sin cámaras corporales y en vehículos sin logotipos oficiales.