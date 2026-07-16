En plena guerra, Ucrania nombra a Serguii Koretski como su nuevo primer ministro

El Parlamento de Ucrania aprobó este jueves el nombramiento de Serguii Koretski, hasta ahora director de la empresa energética Naftogaz, como nuevo primer ministro, luego de la reestructuración del gabinete impulsada por el presidente Volodimir Zelenski.

El mandatario ucraniano no ha explicado públicamente las razones de esta renovación en su equipo de gobierno. Sin embargo, la decisión provocó protestas este jueves debido a la salida del popular ministro de Defensa, Mijaílo Fédorov, en medio del conflicto que mantiene Ucrania con Rusia.

Con 289 votos a favor, de un total de 318 legisladores, el Parlamento aprobó el nombramiento de Serguii Koretski como primer ministro, informó la propia institución a través de sus redes sociales.

Parlamento de Ucrania ratifica a Serguii Koretski

Antes de la votación, Koretski defendió ante los legisladores el trabajo realizado al frente de Naftogaz, al señalar que durante su gestión lograron superar uno de los periodos más complicados para el sector energético del país.

Hemos superado el invierno más difícil y hemos garantizado un suministro ininterrumpido de gas a los ucranianos, a pesar de las graves pérdidas en nuestra propia producción. Hemos demostrado que la gestión pública puede y debe ser eficaz", expresó durante su intervención ante el Parlamento.

Asimismo, sostuvo que la eficacia de un gobierno "depende, ante todo, de las personas, de la responsabilidad, de la profesionalidad y de unas normas justas. Son precisamente estos principios los que quiero aportar", añadió.

Un día antes de su nombramiento, el presidente Volodimir Zelenski describió al empresario como "la persona mejor preparada" para encabezar el gobierno, especialmente con el objetivo de preparar al país para enfrentar el próximo invierno.

Cambio en el gobierno en plena guerra con Rusia

Serguii Koretski, de 48 años, estuvo al frente de la principal empresa pública de gas de Ucrania durante una etapa marcada por la intensa campaña de bombardeos rusos contra la infraestructura energética del país.

Su llegada a la jefatura del gobierno generó sorpresa en Kiev, debido a que hasta ahora no contaba con una trayectoria política relevante, pese a su experiencia en el sector energético.

La ahora ex primera ministra, Yulia Sviridenko, presentó oficialmente su renuncia el martes, la cual fue avalada por el Parlamento, después de haber sido destituida por el presidente ucraniano.

La decisión formó parte de la reorganización del gabinete anunciada por Volodimir Zelenski el pasado domingo, cuando adelantó su intención de realizar cambios en la integración de su gobierno, proceso que finalmente se concretó con la aprobación legislativa del nombramiento de Serguii Koretski como nuevo primer ministro de Ucrania.

Con información de AFP.

*mcam