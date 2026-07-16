Avanza juicio contra la esposa de Pedro Sánchez, presidente de España, por tráfico de influencias

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, irá a juicio por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El tribunal la exoneró de un tercer cargo de corrupción en los negocios y levantó la prohibición de salida del país, lo que le permitirá viajar sin restricciones mientras se define la fecha del proceso.

La decisión responde a los recursos presentados por la defensa de Gómez, quien se declara inocente y cuenta con el respaldo de su esposo. La Audiencia ordenó que se continúe con el proceso y que sea un jurado popular el encargado de juzgarla, tal como lo solicitó el juez instructor tras dos años de investigación.

El caso gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, que Gómez codirigió, y al supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.

Levantamiento de medidas cautelares

El tribunal consideró que no existen indicios suficientes de que Gómez haya recibido dádivas en el marco de su actividad académica, por lo que la exoneró del delito de corrupción en los negocios. Además, levantó las medidas cautelares que le obligaban a entregar su pasaporte y presentarse periódicamente ante las autoridades, al estimar que no existe riesgo real de fuga.

Estas restricciones le habían impedido viajar la semana pasada a la cumbre de la OTAN en Turquía junto a Pedro Sánchez, aunque sí pudo asistir a la graduación de su hija en Londres gracias a un permiso judicial.

El caso de Begoña Gómez se suma a otros procesos que afectan al entorno cercano de Pedro Sánchez y que han debilitado a su gobierno en minoría. Su hermano menor fue sentenciado recientemente a nueve años de inhabilitación por trato de favor en la obtención de un puesto público.

Además, figuras clave en el ascenso de Sánchez, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, enfrentan procesos por corrupción. Incluso el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por tráfico de influencias.

La oposición de derecha exige la renuncia de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, mientras el jefe del Ejecutivo insiste en mantenerse en el cargo pese a los escándalos judiciales que rodean a su familia y aliados políticos.