Agentes de ICE someten violentamente a un hombre en Illinois; lo reportan con fractura de craneo

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que agentes migratorios de Estados Unidos someten violentamente a un hombre afuera del Centro Judicial de Kane. Testigos aseguran que la agresión le provocó una fractura de cráneo, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Las imágenes captadas por ciudadanos muestran cómo varios agentes derriban al hombre y lo inmovilizan en el suelo, mientras otros intentaban impedir que las personas alrededor siguieran grabando. La escena generó pánico entre quienes presenciaron el hecho y rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

De acuerdo con los testigos, el hombre fue trasladado a un hospital con lesión craneal y estado delicado. La fractura habría sido consecuencia directa del uso excesivo de la fuerza durante la detención.

Usuarios en redes sociales denunciaron la violencia y la intimidación contra quienes documentaban lo ocurrido. Legisladores federales también se pronunciaron, exigiendo la abolición de la agencia migratoria responsable del operativo, al considerar que se trata de un patrón de abuso y desmedido uso de la fuerza.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de operativos no solo vulneran la integridad de las personas detenidas, sino también el derecho de los ciudadanos a registrar y denunciar abusos.

ICE bajo la administración Trump: un periodo violento

Durante la segunda administración de Donald Trump, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado implicados en un número creciente de casos violentos contra migrantes.

Entre 2025 y mediados de 2026 se registraron más de 50 muertes de migrantes bajo custodia del ICE, de las cuales al menos 16 eran mexicanos. Estas cifras superan las reportadas en todo el periodo de Joe Biden, lo que convierte a la actual administración en la más letal para migrantes en dos décadas.

A finales de 2025, más de 68,000 adultos estaban bajo custodia del ICE, casi el doble de los registrados en 2023. El discurso oficial insiste en que se busca detener a “los peores criminales”, pero los reportes muestran que la mayoría de las víctimas eran migrantes con faltas menores o en proceso de audiencia migratoria.