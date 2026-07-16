Sujeto golpea a pareja de abuelitos por usar un elevador | VIDEO

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra la agresión de un hombre contra una pareja de adultos mayores en medio de un altercado por el acceso a un elevador en Barcelona, España. La pareja pidió al hombre que dejara de bloquear el acceso al elevador.

En las imágenes se observa cómo la mujer intenta jalar la carriola con una niña, presuntamente hija del agresor. El sujeto, vestido con playera negra, se acerca y recibe un golpe de la mujer, lo que desencadena su reacción violenta y primero lanza puñetazos contra el adulto mayor, que cae al piso, y luego golpea repetidamente a la mujer.

La difusión del video generó posturas encontradas. Una parte de los internautas condenó la agresión, calificándola de desproporcionada y cobarde, mientras otros la justificaron como una reacción instintiva en defensa de la hija del agresor.

Entre los comentarios se leen frases como “jamás toques la cría de un animal sin su consentimiento” y críticas que lo señalan como un “chulo barato” que actuó con violencia injustificada.