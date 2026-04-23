Cae avioneta que transportaba millones en Paraguay; vecinos saquean el dinero

Una avioneta cargada con millones de dólares y reales brasileños se desplomó en la localidad de Minga Guazú, Paraguay, y tras el impacto decenas de personas acudieron al sitio para llevarse parte del dinero esparcido entre los restos.

La avioneta accidentada el 22 de abril era una Cessna 402B con matrícula ZP-BEE, utilizada en un operativo de traslado de valores de la empresa Prosegur. Según los reportes, el vuelo formaba parte de una operación para mover dinero desde Ciudad del Este hasta Asunción mediante dos avionetas.

La primera aeronave logró completar la ruta sin problemas, pero la segunda presentó una falla mecánica en pleno vuelo. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil informó que el motor izquierdo registró desperfectos, lo que obligó a activar alertas de emergencia minutos antes del siniestro.

Paraguay investiga el robo de dinero tras el choque de la aeronave de valores. Especial.

El avión transportaba aproximadamente cinco millones de dólares y 15 millones de reales brasileños. Tras caer en una zona rural cercana a San Isidro, parte de la carga quedó dispersa alrededor del lugar del accidente.

Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron a personas ingresando al área para recoger billetes entre la maleza y los restos del aparato. Las autoridades estiman que al menos dos millones de dólares desaparecieron durante esos primeros minutos de confusión.

Piloto murió y autoridades buscan millones desaparecidos

El accidente dejó como saldo la muerte del piloto, identificado como Fernando Noldin, quien falleció en el lugar. La copiloto, Yeruti Núñez, fue rescatada con vida y reportada estable, mientras que otros dos ocupantes fueron trasladados a hospitales en estado delicado.

Según denunció Prosegur, algunas personas que llegaron al sitio no auxiliaron primero a los heridos y se concentraron en recoger el dinero. Incluso se investiga si ciertos individuos usaron uniformes falsos de policía para acercarse con mayor facilidad y quedarse con parte del efectivo.

El comisario Carlos Duré informó que ya se realizaron varios allanamientos en el kilómetro 26 y otras zonas cercanas. Durante los operativos se incautaron teléfonos móviles y conversaciones de grupos de WhatsApp que ahora forman parte de la investigación.

Las autoridades creen que entre cinco y seis personas se habrían quedado con la mayor parte del dinero, aunque también reconocen que hubo muchos involucrados que tomaron sumas menores, lo que complica rastrear el destino total del efectivo.

Los investigadores sospechan que parte del botín podría estar escondido en viviendas, terrenos baldíos o fincas de la región. Equipos policiales continúan realizando labores de inteligencia para recuperar los millones desaparecidos.

Además del robo posterior al accidente, también se analiza la posible participación de grupos criminales de la zona fronteriza, conocidos por operar entre Paraguay y Brasil. Estos grupos habrían intentado recuperar dinero mediante engaños y amenazas.

El caso ha causado enorme impacto en Paraguay no solo por la tragedia aérea, sino por las imágenes del saqueo masivo ocurrido apenas segundos después del desplome. Mientras continúan las pesquisas, la pregunta principal sigue abierta: ¿dónde están los millones que desaparecieron tras el choque?