Trump anuncia que cese el fuego entre Israel y Líbano se prorroga tres semanas

Trump anuncia que cese el fuego de Israel y Líbano se prorroga por tres semanas después de que representantes de ambas partes se hayan reunido en Washington por segunda vez. En la primera reunión, acordaron una tregua de 10 días que expiraba el 26 de este mes.

El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS", afirmó Trump en una publicación en redes sociales mientras se reunía con enviados de Israel y del Líbano.

Israel declaró, antes del inicio de las conversaciones, que no mantiene "desacuerdos graves" con el gobierno libanés, instándolo a "trabajar conjuntamente" contra Hezbolá, grupo notablemente ausente de las negociaciones y que se opone a ellas.

También dijo que hay "grandes posibilidades" de conseguir un acuerdo de paz este año entre Israel y Líbano.

Trump declaró este jueves que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.

Creo que existe una muy buena posibilidad de alcanzar la paz. Creo que debería ser algo sencillo", dijo a periodistas mientras se reunía con los embajadores de Líbano e Israel para anunciar la prórroga de un frágil alto el fuego.

Con información de AFP.