Líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está “gravemente herido”; poder pasa a Guardia Revolucionaria

El diario estadounidense The New York Times informó que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido en el ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en el que murió su padre y predecesor, Ali Jamenei. Según fuentes iraníes citadas por el medio, el nuevo ayatolá mantiene la lucidez mental y continúa activo, aunque su estado físico es delicado.

De acuerdo con la información publicada, Jamenei ha delegado “por el momento” la toma de decisiones en los altos mandos de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán. Esta medida responde a las limitaciones derivadas de sus heridas y a la necesidad de garantizar la continuidad del régimen en un contexto de guerra abierta con Estados Unidos e Israel.

Intervenciones médicas

Las fuentes consultadas por el periódico detallaron que Jamenei ha sido sometido a tres operaciones en una pierna, donde se espera que reciba una prótesis. También fue intervenido en una mano y está recuperando poco a poco la movilidad. Su rostro y labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta el habla, y se prevé que en el futuro requiera cirugía plástica.

El contacto con el líder supremo se realiza únicamente a través de comunicados escritos, ya que permanece oculto por motivos de seguridad. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien es cirujano cardíaco, ha participado en su atención médica, según el diario.

Jamenei no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo tras la muerte de su padre, lo que ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud e incluso sobre si sigue con vida. Sin embargo, las fuentes citadas por The New York Times insisten en que, pese a las lesiones, mantiene la capacidad de dirigir y se encuentra activo en la conducción política del país.