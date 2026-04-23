Soldado de EU apostó por detención de Maduro y ganó 400 mil dólares antes del operativo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de un soldado del Ejército identificado como Gannon Ken Van Dyke, acusado de utilizar información gubernamental confidencial para apostar sobre la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro y obtener una ganancia cercana a los 400 mil dólares.

De acuerdo con las autoridades, Van Dyke participó en la planeación y ejecución de la operación militar de enero que terminó con la captura de Maduro en Caracas y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico.

La fiscalía sostiene que el militar aprovechó datos sensibles a los que tenía acceso por su cargo para abrir una cuenta en Polymarket, una plataforma digital de mercados predictivos donde usuarios apuestan sobre resultados políticos, económicos o militares.

Según la investigación, la cuenta fue creada a finales de diciembre y colocó una apuesta de alrededor de 32 mil dólares a que Maduro dejaría el poder antes de terminar enero, un escenario considerado altamente improbable en ese momento.

Semanas después, Estados Unidos ejecutó una operación encubierta en Venezuela que culminó con la captura nocturna del mandatario, quien fue extraditado a territorio estadounidense bajo fuerte resguardo militar.

El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que el caso representa una violación grave a la confianza depositada en personal uniformado con acceso a información clasificada.

A nuestros hombres y mujeres uniformados se les confía información clasificada para que puedan cumplir su misión de la forma más segura y eficaz posible, y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales”.

Fiscalía investiga apuestas previas al operativo que terminó con la captura de Maduro. REUTERS

Van Dyke enfrenta cargos por uso ilícito de información gubernamental no pública, robo de información oficial, fraude electrónico, fraude de materias primas y realización de transacciones monetarias ilícitas.

Polymarket bajo la lupa por apuestas sobre guerras y operativos secretos

El caso ha reavivado la polémica sobre Polymarket y otras plataformas similares, donde miles de usuarios colocan dinero —frecuentemente mediante criptomonedas— en eventos geopolíticos de alto impacto.

Investigadores federales ya seguían movimientos sospechosos en ese mercado desde meses atrás, luego de detectar operaciones inusuales antes de decisiones militares del gobierno de Donald Trump en Venezuela e Irán.

En enero, una cuenta recién creada obtuvo más de 400 mil dólares tras apostar correctamente a que habría acción militar estadounidense contra Venezuela antes de concluir el mes, una jugada que llamó la atención casi de inmediato por su tamaño y precisión.

Posteriormente, también surgieron apuestas millonarias previas a ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que incrementó las sospechas sobre posibles filtraciones internas.

Dennis Kelleher, director ejecutivo del grupo Better Markets, resumió la preocupación generada por estos movimientos financieros.

Esta apuesta tiene todas las características de una operación basada en información privilegiada”.

Reportes adicionales señalan que varias cuentas creadas poco antes de decisiones militares obtuvieron fuertes beneficios en cuestión de horas, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre quién tenía conocimiento anticipado de esas acciones.

Los fiscales federales en Manhattan ya se habían reunido con representantes de Polymarket durante los últimos meses para revisar operaciones relacionadas con Venezuela.

Mientras tanto, Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York y se ha declarado inocente de los cargos en su contra.

El proceso contra Van Dyke podría convertirse en uno de los casos más sensibles sobre uso indebido de inteligencia militar con fines personales, ya que mezcla secretos de seguridad nacional, mercados digitales y ganancias extraordinarias obtenidas justo antes de un operativo internacional.