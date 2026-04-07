Sicarios derriban avioneta de empresa minera en la Sierra Tarahumara

Sicarios, presuntamente del cártel de Sinaloa o de Gente Nueva, derribaron a tiros una avioneta de supervisión minera que realizaba un vuelo de rutina sobre la Sierra Tarahumara, en la zona conocida como El Triángulo Dorado.

En la aeronave viajaba un empresario minero originario de Inglaterra, dos geólogos estadunidenses y un piloto chihuahuense. Este último logró efectuar un aterrizaje de emergencia en una pista del municipio de Guadalupe y Calvo, luego de que la avioneta tipo Cessna sufriera graves daños en el fuselaje tras recibir múltiples impactos de bala.

Debido a la imposibilidad de regresar a la ciudad de Chihuahua, donde había iniciado el vuelo, el piloto descendió con dificultad en la pista rural de Santa Rosalía de Carrizales, en las inmediaciones del Cerro Mohinora. Sin embargo, al ver aterrizar la aeronave, los sicarios la localizaron mediante un dron, desde el cual lanzaron artefactos explosivos que impactaron directamente y destruyeron la avioneta.

A pesar del ataque, los tripulantes lograron ponerse a salvo y el capitán alcanzó a emitir un llamado de auxilio por radio. Minutos después, elementos del Ejército mexicano acudieron al sitio y lograron rescatar a los cuatro ocupantes.

Este incidente ocurre a un mes del secuestro y asesinato de diez trabajadores de una empresa minera, también en la región, presuntamente perpetrado por grupos criminales que intentaban extorsionar a una compañía canadiense.

Los tripulantes de la avioneta se identificaron como parte del equipo técnico de Mina Drummond Gold Compañía Minera S.A. de C.V., encargada de diversos proyectos de exploración y operación minera en la zona.

vjcm