Avioneta de entrenamiento se estrella en patio de casa de Arizona | VIDEO

Una avioneta de entrenamiento se estrelló la mañana del jueves 5 de marzo en una zona residencial del norte de Phoenix, Arizona, dejando tres personas hospitalizadas y provocando un operativo de emergencia en varias viviendas cercanas al Aeropuerto de Deer Valley.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana, cuando una aeronave ligera Piper PA-28 impactó contra dos casas antes de terminar en el patio de una de ellas, de acuerdo con información de autoridades locales y de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Las tres personas afectadas —el instructor de vuelo, el estudiante que pilotaba la aeronave y un residente de la zona— fueron trasladadas a hospitales cercanos. Según los servicios de emergencia, todos se encuentran en condición estable.

Distintos video de cámaras de seguridad muestran como la avioneta pierde altura gradualmente y se dirige directo hacia una zona urbana.

Un video muestra como la avioneta impacta dos casas, derrbando sus techos y paredes, y donde queda atrapada, evitando más daños.

Cae avioneta de entrenamiento

El Departamento de Bomberos de Phoenix respondió al llamado de emergencia tras recibir reportes de una aeronave caída en la zona de Cave Creek Road y Deer Valley Drive, un sector residencial cercano al aeropuerto.

Según las autoridades, la avioneta aparentemente sufrió un problema mecánico, lo que obligó al piloto a intentar volver al aeropuerto. Sin embargo, la aeronave perdió altura y terminó impactando contra dos viviendas antes de detenerse en el patio de una de ellas.

Tras el choque, partes del fuselaje quedaron esparcidas en el área. Vecinos del sector relataron que el impacto se escuchó como una explosión que sacudió el vecindario.

Derrame de combustible

El choque provocó además un derrame de combustible, lo que llevó a los equipos de emergencia a evacuar entre tres y cuatro casas cercanas como medida preventiva mientras se evaluaban los riesgos.

Las brigadas especializadas en materiales peligrosos trabajaron para contener el combustible y evitar un posible incendio o contaminación en la zona residencial.

El tercer herido es un hombre que se encontraba dentro de una de las viviendas afectadas cuando ocurrió el impacto. Fue trasladado al hospital junto con los ocupantes de la avioneta.

Las autoridades mantuvieron el área acordonada durante varias horas para facilitar las labores de rescate, inspección estructural de las viviendas y retiro de los restos de la aeronave.

Partes del avión quedaron esparcidas entre dos viviendas afectadas. Especial.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el aparato involucrado es un Piper PA-28, un modelo ampliamente utilizado para entrenamiento de pilotos.

La agencia federal abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente, incluyendo la posibilidad de una falla mecánica, aunque también se revisarán otros factores técnicos y operativos.