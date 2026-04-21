Desde este 26 de abril El Salvador aplicará prisión perpetua a menores desde los 12 años

A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador pondrá en marcha una de las reformas penales más severas de su historia reciente: la posibilidad de imponer prisión perpetua a menores de edad desde los 12 años. La medida, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo, redefine de manera profunda el sistema de justicia juvenil del país.

Prisión perpetua para menores por delitos graves

Por primera vez, adolescentes de entre 12 y 18 años podrán ser condenados a cadena perpetua si son hallados culpables de delitos considerados de extrema gravedad, como homicidio, feminicidio, violación o terrorismo. Esta última categoría incluye, en el contexto salvadoreño, la pertenencia o colaboración con pandillas.

La reforma implica modificaciones estructurales en varios marcos normativos. Entre ellos, destaca la alteración del artículo 27 de la Constitución, así como cambios a la Ley Penal Juvenil, el Código Penal y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En conjunto, estos ajustes integran la prisión perpetua al catálogo de sanciones aplicables a menores en conflicto con la ley.

Fin del tratamiento diferenciado para adolescentes

Captura de pantalla.

Uno de los aspectos más significativos es la eliminación del tratamiento diferenciado que históricamente recibían los adolescentes. En casos de delitos graves, desaparece el procedimiento especial juvenil, lo que permite que los menores sean procesados bajo criterios similares a los de adultos.

Esto abre la posibilidad de que, tras sentencia, sean trasladados a centros penitenciarios comunes.

El viraje también tiene implicaciones filosóficas en el sistema penal. Durante décadas, la justicia juvenil en El Salvador se sustentó en el principio de reinserción social, priorizando medidas socioeducativas por encima del castigo prolongado. La nueva legislación rompe con ese enfoque y adopta una lógica punitiva, centrada en la disuasión y el castigo.

Mecanismos de revisión y dudas sobre su aplicación

La normativa incorpora mecanismos de revisión. Las condenas podrán ser evaluadas periódicamente para determinar el nivel de rehabilitación del menor y su eventual acceso a regímenes de libertad controlada.

Sin embargo, no se han detallado aún los criterios ni la frecuencia exacta de estas revisiones, lo que ha generado interrogantes entre especialistas.

Parte de la estrategia de seguridad del gobierno

El endurecimiento legal se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño, particularmente en su ofensiva contra las pandillas.

AFP

Desde marzo de 2022, el país se encuentra bajo un régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas y la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Según cifras oficiales, más de 91 mil presuntos pandilleros han sido arrestados en este periodo. Las autoridades sostienen que estas acciones han reducido de forma drástica los índices de homicidios y han devuelto la seguridad a comunidades históricamente golpeadas por la violencia criminal.

Críticas por posibles violaciones a derechos humanos

Sin embargo, el mismo proceso ha estado acompañado de controversias. Organizaciones nacionales e internacionales han documentado casos de detenciones arbitrarias y señalan que miles de personas han sido liberadas tras comprobarse su inocencia.

Este antecedente alimenta las preocupaciones sobre el impacto de las nuevas reformas en menores de edad.

Diversos organismos de derechos humanos han advertido que la imposición de prisión perpetua a niños y adolescentes podría contravenir estándares internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve medidas proporcionales y orientadas a la reintegración social.

Especialistas en derecho penal juvenil también han cuestionado la eficacia de políticas altamente punitivas en la reducción del delito entre jóvenes. Argumentan que, sin programas robustos de prevención, educación y reinserción, el endurecimiento de penas podría tener efectos limitados o incluso contraproducentes a largo plazo.

Un precedente regional en materia penal

Desde el oficialismo, en contraste, se defiende la reforma como una respuesta necesaria ante la participación de menores en estructuras criminales. Funcionarios han señalado que las pandillas han reclutado históricamente a adolescentes para cometer delitos graves, aprovechando marcos legales más laxos.

El debate, en ese sentido, trasciende lo jurídico y se instala en el terreno social. La reforma plantea preguntas de fondo sobre responsabilidad penal, edad, violencia estructural y el papel del Estado frente a generaciones que han crecido en entornos marcados por la criminalidad.

A nivel regional, la decisión de El Salvador podría marcar un precedente. Aunque varios países de América Latina han endurecido sus políticas de seguridad en los últimos años, pocos han avanzado hacia sanciones de este tipo para menores de edad, lo que coloca al país en una posición atípica dentro del mapa jurídico.

El inicio de la vigencia de esta normativa será, en los hechos, una prueba para el sistema judicial salvadoreño. La forma en que se apliquen las nuevas disposiciones, los casos emblemáticos que surjan y las respuestas institucionales determinarán su impacto en materia de seguridad y derechos humanos.