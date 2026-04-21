Estados Unidos pospone viaje de Vance a Pakistán mientras Irán rechaza conversaciones de paz

El viaje del vicepresidente estadounidense JD Vance a Pakistán, previsto para participar en una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, ha sido pospuesto indefinidamente, según confirmaron fuentes oficiales.

Irán, por su parte, señaló que había sido presentado un plan de alto el fuego de “10 puntos” mediado por Islamabad. Sin embargo, funcionarios iraníes consideran que dicho esquema fue debilitado por una “imposición débil” y por la “presión marítima en curso” en la región.

Las autoridades iraníes calificaron las negociaciones como “inútiles” en el contexto del bloqueo estadounidense en el estratégico estrecho de Ormuz. En consecuencia, Teherán comunicó a Washington, a través de mediadores paquistaníes, que no asistirá a las conversaciones previstas para este miércoles.

La suspensión del viaje de Vance y la negativa iraní incrementan la incertidumbre sobre el futuro de los esfuerzos diplomáticos, mientras el frágil alto el fuego entre ambos países se acerca a su límite.

¿Cuándo termina el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán?

La tregua de dos semanas entre Washington y Teherán está próxima a concluir y expirará este miércoles por la noche, hora de la capital estadounidense, en medio de advertencias sobre una posible reanudación inmediata de los ataques si no se alcanza un acuerdo. Trump ya adelantó que, en caso de fracasar las conversaciones, “empezarán a estallar muchas bombas”.

Aunque el alto el fuego anunciado el 7 de abril estaba previsto para finalizar el martes 21, la Casa Blanca modificó la fecha. El presidente precisó que el cese de hostilidades terminará el miércoles por la noche en Washington. Reuters, citando a una fuente paquistaní vinculada al proceso, señaló que el límite exacto será a las 20:00 del miércoles.

En ese breve margen de tiempo, Estados Unidos busca reactivar el diálogo. El vicepresidente JD Vance viajará a Pakistán acompañado por los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner para sostener contactos indirectos con Teherán. Sin embargo, aún no está confirmado si representantes iraníes participarán oficialmente.

Irán advierte que responderá de inmediato a cualquier violación

El mayor general Ali Abdolahi, comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, declaró este martes que Irán está preparado para reaccionar con firmeza ante cualquier incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos. En un comunicado, aseguró que, “en plena obediencia a las directrices del comandante en jefe supremo (Mojtaba Jameneí)”, las Fuerzas Armadas “se encuentran listas para dar respuestas firmes, decisivas e inmediatas frente a las amenazas y acciones del enemigo”.

Abdolahi agregó que las Fuerzas Armadas iraníes “no permitirán que el presidente mentiroso y delirante de Estados Unidos manipule ni construya narrativas falsas sobre la situación en el terreno”, especialmente en lo relativo al estrecho de Ormuz. También advirtió que cualquier incumplimiento de los compromisos del alto el fuego, que expira el miércoles, será respondido “de manera adecuada y sin demora”.