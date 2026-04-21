Trump prolonga alto al fuego con Irán para seguir negociando; mantiene el bloqueo naval

El presidente Donald Trump anunció el martes que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, pero dijo que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, "a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende".

Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", indicó.

"Prolongaré el alto el fuego", señaló, al mismo tiempo que ordenó a las fuerzas armadas "que continúen el bloqueo y que, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y capacitadas".

La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que expirara, aunque se mantenía el suspense en torno al momento exacto en que iba a vencer.

Por otra parte, la Casa Blanca dijo que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Pakistán por el momento para una segunda ronda de conversaciones de paz.

Guerra contra Irán preocupa al Mundo

En semanas recientes, países europeos y actores del Golfo han impulsado contactos diplomáticos urgentes para contener el conflicto, ante el riesgo de afectar rutas energéticas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

La Agencia Internacional de Energía ha advertido en crisis anteriores que cualquier interrupción en esa zona puede impactar precios globales y cadenas de suministro.

La exigencia de una “propuesta unificada” también refleja las divisiones internas dentro del sistema político iraní, donde conviven sectores civiles, militares y religiosos con visiones distintas sobre cómo responder a presiones externas.

Analistas del International Crisis Group sostienen que la fragmentación decisoria ha complicado históricamente las negociaciones nucleares y de seguridad, ya que distintos centros de poder emiten señales contradictorias. Esa dinámica suele retrasar acuerdos y abrir espacios para nuevas escaladas militares.

En paralelo, el expediente nuclear continúa siendo el núcleo de la disputa. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha pedido reiteradamente mayor cooperación de Teherán sobre inspecciones y niveles de enriquecimiento de uranio, mientras potencias occidentales exigen límites verificables.

Diplomáticos citados por Reuters y Associated Press señalan que cualquier alto al fuego duradero dependerá de avances simultáneos en seguridad regional, sanciones económicas y supervisión nuclear.

Con información de AFP.