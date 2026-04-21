Fieles recuerdan al papa Francisco en Roma a un año de su fallecimiento

Con motivo del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, los fieles rezaron y compartieron el martes recuerdos ante su tumba, al tiempo que su sucesor, León XIV, rindió homenaje al hombre "que tanto dio".

Laura Tonelli, una italiana de 69 años, se secó las lágrimas con un pañuelo después de rezar frente a la modesta sepultura de mármol en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, en la que simplemente está inscrito "Franciscus", el nombre papal en latín del argentino Jorge Mario Bergoglio (1936-2025).

No es tristeza, es gratitud, es reconocimiento por todo lo que hizo por mí y por mi familia... como un padre que te levanta cada vez sin juzgarte nunca", dijo a la AFP.

Francisco, un carismático reformador, falleció el 21 de abril de 2025 —el Lunes de Pascua— a los 88 años, tras haber guiado a los 1400 millones de católicos de todo el mundo desde marzo de 2013.

Largas filas que se forman cada día frente a la basílica romana, donde fieles y turistas se agolpan para rendirle homenaje.

Flores, misas y testimonios marcaron el homenaje al papa Francisco en Italia. AFP

Las filas eran más numerosas de lo habitual el martes, con los peregrinos arrodillados frente a la tumba. Los ramos de flores se acumularon junto a la sencilla rosa blanca que el personal de la iglesia deposita cada día.

Carolina Alberi, una argentina de 49 años, prolongó su estancia en Roma para visitar la tumba de Francisco.

Él vive en nosotros. Es un ser que nos abrió un camino, que nos mostró un camino. Con comprensión, con bondad, y también con mucha resiliencia", dijo a la AFP.

"Me hubiera encantado llegar aquí (a Roma) y verlo presente", destacó, al reconocer que se sentía más cercana a su compatriota que al papa León XIV.

Francisco falleció aproximadamente un mes después de salir del hospital Gemelli de Roma, donde había pasado 38 días recibiendo tratamiento por una neumonía.

Cercano a los pobres

Se presentó ante la multitud en el Vaticano el Domingo de Pascua y falleció a la mañana siguiente. Es el primer papa en un siglo en ser enterrado fuera de la basílica de San Pedro.

El martes por la noche se celebró una misa especial en su honor en Santa María la Mayor con más de mil personas, entre ellas religiosos y una treintena de cardenales, además de peregrinos y turistas, algunos dentro de la basílica y otros frente a una pantalla gigante instalada en el exterior.

El papa León XIV, elegido en mayo de 2025, le dedicó sus oraciones el martes a su llegada a Guinea Ecuatorial, última etapa de una gira africana por cuatro países.

En este primer aniversario de su muerte, quisiera rendir homenaje al papa Francisco, quien tanto dio a la Iglesia con su vida, su testimonio, sus palabras y sus actos", aseguró el primer pontífice estadounidense a los periodistas.

"Es lo que hizo en repetidas ocasiones al vivir verdaderamente cerca de los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y los ancianos", añadió León XIV.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó que Francisco había conmovido "tanto a los creyentes como a los no creyentes".

"A lo largo de su magisterio, ha recordado sin cesar la importancia de la paz, la atención a los más frágiles y la responsabilidad hacia los demás", escribió en la red social X.

Miles de fieles visitaron Santa María la Mayor para honrar al pontífice argentino. AFP

Este aniversario coincide con la tormenta mediática desencadenada por las duras críticas formuladas la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra los llamamientos a la paz lanzados por León XIV, en medio de la guerra en Oriente Medio.

El sábado, León XIV buscó apaciguar las tensiones. Afirmó que un un discurso sobre los "tiranos" pronunciado en Camerún la semana pasada había sido redactado mucho antes de las declaraciones de Trump.

Este discurso "fue percibido como si estuviera tratando de debatir nuevamente con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto", dijo el papa.

En la basílica de Roma, la fiel Tonelli, se queda con el recuerdo de Francisco como un papa que rompió con "esa capa de rigidez, de inflexibilidad" de la Iglesia.

Fue "un inmenso regalo que Dios nos ha hecho", resaltó.

Realmente se acercó a nosotros, nos tomó en sus brazos, sobre sus hombros", dijo, y agregó: "Nos sentimos amados personalmente".

Con información de AFP.