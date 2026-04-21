Detienen a líder religioso por abusar de sus feligreses

El pastor de la iglesia Casa Hekinah, ubicada en Paço do Lumiar, perteneciente a la región Metropolitana de São Luís en Brasil, fue detenido por las autoridades locales luego de una investigación de dos años en donde se comprobó que abusaba física y mentalmente de sus feligreses.

El pastor, cuya identidad se mantiene en resguardo, era el líder religioso de la iglesia ubicada en el barrio Recanto do Poeta. De acuerdo con la información compartida por la policía, el hombre dirigía entre 100 y 150 personas que acudían a recibir el evangelio, mismos que vivían al interior de la institución.

Tras obtener todas las pruebas necesarias, las autoridades pusieron en marcha un operativo para detener al pastor. Al momento de la detención, el sujeto se encontraba junto a otro líder religioso que estaba al tanto de la forma en la que trataba a sus seguidores.

¿Cuáles son los delitos que enfrenta el pastor en Brasil?

Debido a que las víctimas se encontraban viviendo al interior del recinto religioso, la policía tardó poco más de dos años en poder configurar los delitos de fraude, violación a una persona vulnerable, posesión sexual mediante fraude y asociación delictiva.

Las autoridades detallaron que también eran obligados a castigos físicos como elaborar planas con frases de arrepentimiento como "necesito aprender a respetar a mi líder", así como latigazos o golpes con chanclas para ser sometidos.

El jefe de la Comisaría de Paço do Lumiar, Sidney Oliveira, informó que tienen identificados a hasta el momento entre cinco y seis víctimas relacionadas con la persona que fue detenida.

Datos de violencia sexual en Brasil

En 2025, Brasil registró un aumento significativo en los casos de violencia contra las mujeres, según datos oficiales del Ministerio de las Mujeres. El servicio de atención “Ligue 180” recibió más de un millón de llamadas, lo que representa un incremento del 45% respecto al año anterior. De estas, más de 155 mil fueron denuncias directas de violencia, un aumento del 17.4% en comparación con 2024.

El promedio diario alcanzó las 425 denuncias, y el 70% de los casos ocurrieron dentro del hogar, lo que confirma que el espacio doméstico sigue siendo el principal escenario de agresión.

Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro y São Paulo documentaron 4,558 casos de violencia contra mujeres en 2025. Esto equivale a un promedio de 12 víctimas por día y representa un incremento del 9% respecto al año anterior.