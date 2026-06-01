El mayor operador hotelero canadiense en Cuba cesa actividades de inmediato

La cadena canadiense Blue Diamond Resorts anunció el cese inmediato de sus operaciones en Cuba, una decisión que ocurre en medio de las crecientes dificultades que enfrenta el sector turístico de la isla y en un contexto de mayor presión económica por parte de Estados Unidos.

La información fue confirmada mediante un comunicado difundido por Duval Communications, firma con sede en Montreal que representa a la compañía. En el documento, Blue Diamond señaló que la decisión responde a “continuas limitaciones operativas y condiciones del mercado”, sin vincular directamente su salida con las recientes sanciones estadunidenses.

Hasta ahora, la empresa administraba 62 establecimientos turísticos bajo 10 marcas diferentes en asociación con entidades estatales cubanas. Aunque participaba en la gestión de los hoteles, no era propietaria de los inmuebles.

La salida coincide con nuevas sanciones de Washington

La retirada de Blue Diamond se produce semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un nuevo paquete de sanciones destinado a restringir actividades económicas vinculadas con entidades controladas por el Estado cubano.

Turismo en Cuba: El Repliegue de Blue Diamond Crisis de Divisas y Presión Geopolítica de Washington 4.0 MILLONES Visitantes (2019) 2.2 MILLONES Visitantes (2024) CANADÁ Principal Emisor Colapso Operativo Interno Infraestructura: Apagones recurrentes y crisis extrema de generación eléctrica. Suministros: Severa escasez de combustible e insumos básicos para la operación hotelera. Conectividad: Reducción de vuelos comerciales y deterioro de servicios turísticos asociados. Divisas: Caída drástica en la captación de moneda extranjera (remesas y turismo). La Pinza Financiera de EE. UU. Objetivo GAESA: Sanciones dirigidas al conglomerado militar que controla los hoteles. Terceros Países: Restricciones comerciales y de transporte para empresas vinculadas a Cuba. Efecto Canadá: El repliegue de operadores canadienses deja vacantes críticas sin reemplazo inmediato. Incertidumbre: Sin un modelo de gestión sustituto para los complejos abandonados.

Las medidas contemplan advertencias y posibles restricciones para compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con estructuras consideradas estratégicas por el gobierno de La Habana. Aunque la empresa evitó relacionar públicamente su decisión con estas acciones, la coincidencia temporal ha generado atención dentro del sector turístico regional. Además, indicó que desde febrero había iniciado un proceso gradual de reducción de operaciones en el país.

Gaesa, en el centro del endurecimiento de la política estadunidense

El endurecimiento de la política estadunidense hacia Cuba se ha concentrado especialmente en el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), conglomerado con presencia en sectores como turismo, comercio minorista, telecomunicaciones, logística y distribución.

EU destacó que seguirá tomando medidas para contrarrestar al régimen cubano y a quienes en el extranjero permiten que las élites se beneficien mientras el pueblo cubano sufre. Foto: Reuters

A comienzos de mayo, Gaesa y la minera canadiense Sherritt fueron incluidas entre las primeras entidades afectadas por las nuevas sanciones derivadas del decreto firmado por Trump. Washington sostiene que estos conglomerados concentran recursos financieros en beneficio de la élite gobernante, mientras que el gobierno cubano rechaza esa interpretación y acusa a Estados Unidos de profundizar una estrategia de asfixia económica.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, ha defendido las medidas argumentando que los ingresos administrados por conglomerados estatales no generan beneficios directos para la población cubana. La Habana sostiene que estas acciones buscan debilitar aún más una economía que atraviesa una de las crisis más complejas de las últimas décadas.

El turismo cubano sigue lejos de los niveles previos a la pandemia

La salida de Blue Diamond coincide con un momento especialmente delicado para la industria turística cubana, uno de los principales generadores de divisas del país. El sector aún no logra recuperar los niveles de actividad registrados antes de la pandemia decCovid-19.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Cuba recibió alrededor de 2.2 millones de visitantes internacionales en 2024, cifra que representa poco más de la mitad de los más de 4 millones de turistas registrados en 2019.

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Cuba, dirigidas al sector militar e industrial, en medio de críticas de la ONU por el impacto humanitario del bloqueo. AFP

La caída del flujo turístico ha coincidido con otros problemas estructurales, entre ellos la escasez de combustible, las dificultades para acceder a divisas, la limitada capacidad de importación de bienes esenciales y los apagones recurrentes que afectan tanto a la población como a las actividades económicas.

Estas condiciones han complicado la operación diaria de hoteles, restaurantes, servicios de transporte y actividades recreativas vinculadas al turismo. Especialistas también han advertido que la experiencia de los visitantes se ha visto afectada por problemas de abastecimiento y conectividad.

Incertidumbre sobre el futuro de los hoteles administrados por la cadena

El mercado canadiense mantiene un papel clave para el turismo cubano. Canadá continúa siendo el principal emisor de turistas hacia la isla y una fuente estratégica de visitantes ante las restricciones que históricamente han limitado la llegada de viajeros estadunidenses.

Por esa razón, cualquier movimiento de empresas canadienses vinculadas al sector es seguido de cerca por autoridades y operadores turísticos. La salida de Blue Diamond añade incertidumbre sobre la capacidad de Cuba para mantener operativa su infraestructura hotelera bajo los actuales niveles de demanda.

A esta situación se suma la reducción de conexiones aéreas. Aerolíneas canadienses como Air Canada, Air Transat y WestJet han suspendido o ajustado rutas hacia Cuba debido a problemas relacionados con el suministro de combustible y la viabilidad operativa de algunos destinos.

Reproducir El gobierno de Estados Unidos se ha mostrado inflexible respecto a quitar las sanciones económicas contra Cuba.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han informado quién asumirá la gestión de los hoteles administrados por Blue Diamond ni han anunciado un plan específico para garantizar la continuidad de las operaciones. Tampoco se han detallado posibles cambios en contratos, marcas o esquemas de administración.

La salida de uno de los operadores hoteleros internacionales más relevantes presentes en Cuba refleja los desafíos que enfrenta el turismo de la isla en un entorno marcado por restricciones financieras, problemas energéticos y una creciente presión geopolítica. El impacto de la decisión dependerá de la rapidez con que las autoridades y sus socios encuentren alternativas para mantener en funcionamiento una infraestructura clave para la captación de divisas y la recuperación económica del país.