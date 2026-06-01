Manufactura de Estados Unidos alcanza en mayo su mayor nivel en cuatro años

La actividad manufacturera de Estados Unidos registró en mayo su mejor desempeño en cuatro años al alcanzar un índice de 54 puntos, superando las expectativas del mercado y consolidando una señal de expansión para uno de los sectores más observados de la economía mundial.

El dato fue divulgado por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), cuya encuesta mensual mostró un avance superior al previsto por los analistas. El consenso del mercado esperaba una lectura de 53.2 puntos, mientras que el resultado final se ubicó en 54 puntos, reflejando una aceleración de la actividad industrial.

Para encontrar un nivel más alto es necesario remontarse a mayo de 2022, cuando el indicador alcanzó 55.9 puntos. En la metodología del ISM, cualquier resultado por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad económica, mientras que una lectura inferior a ese umbral refleja contracción.

El crecimiento ocurre en un entorno de incertidumbre global

El desempeño de mayo resulta particularmente relevante debido a que se produjo en medio de un entorno internacional marcado por incertidumbre geopolítica, presiones sobre las cadenas de suministro y una elevada volatilidad en los mercados energéticos.

Aceleración Industrial en EE. UU. Índice PMI de Mayo 2026 y Riesgos en la Cadena de Suministro 54.0 PUNTOS Índice de Expansión ISM 69% Comentarios de Cautela 57% Preocupación por Precios Factores de Impulso y Freno Expansión: La lectura supera los 53.2 esperados y es la mejor desde mayo de 2022 (55.9). Geopolítica: El conflicto bélico en Irán acapara el 42% de los comentarios negativos de las empresas. Aranceles: La política proteccionista de Donald Trump genera tensiones en el 18% de las industrias. Volatilidad: Fluctuaciones drásticas en energía, materias primas y transporte de insumos importados. Efecto Multiplicador en México Tracción T-MEC: El auge fabril estadounidense eleva los pedidos de componentes y maquinaria mexicana. Sectores Clave: Mayor dinamismo en la exportación de autopartes y componentes electrónicos. Riesgo Regional: La incertidumbre jurídica sobre aranceles sectoriales frena planes de inversión a largo plazo. Política Monetaria: La Fed vigila los costos de producción; un rebote inflacionario afectaría las tasas de interés.

Pese a la mejora del indicador, la encuesta reveló que las empresas manufactureras mantienen una visión cautelosa sobre las perspectivas de corto plazo. Susan Spence, directora de la encuesta del ISM, señaló que solo el 25% de los comentarios recibidos tuvieron un tono positivo, mientras que el 69% reflejó preocupaciones o dificultades operativas.

Entre los factores que más inquietud generaron entre los participantes destacó el conflicto en Oriente Medio. Según los resultados de la consulta, la guerra en Irán fue mencionada en el 42% de las respuestas negativas, convirtiéndose en uno de los principales elementos de incertidumbre para el sector.

Los aranceles comerciales también continuaron apareciendo entre las preocupaciones empresariales. Aproximadamente el 18% de los comentarios negativos hicieron referencia al impacto de las tarifas aplicadas sobre diversos productos y cadenas productivas. Aranceles y costos mantienen la presión sobre las empresas

La política comercial estadunidense sigue siendo un factor de atención para fabricantes e inversionistas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump impulsó una estrategia de protección industrial basada en aranceles sectoriales y medidas comerciales de alcance global. Parte de esas disposiciones enfrentó posteriormente desafíos judiciales, generando incertidumbre sobre su aplicación y sobre posibles procesos de reembolso para empresas afectadas.

Otro de los aspectos que destacó el informe fue la volatilidad de los precios. Más de la mitad de las compañías consultadas manifestó preocupación por los cambios constantes en los costos de producción.

De acuerdo con el ISM, el 57% de los participantes identificó la fluctuación de precios como un problema relevante para sus operaciones. Este fenómeno afecta particularmente a industrias que dependen de materias primas, energía, transporte y componentes importados.

La expansión continúa, pero persisten riesgos estructurales

El resultado de mayo confirma que la manufactura estadunidense mantiene capacidad de crecimiento a pesar de los desafíos externos. Los nuevos pedidos, la producción y otros componentes del índice contribuyeron a sostener la expansión, reflejando una demanda que continúa mostrando resistencia frente a un escenario económico complejo.

Sin embargo, los analistas advierten que un dato positivo en un solo mes no elimina los riesgos estructurales que enfrenta la industria. Las tensiones geopolíticas, la posible interrupción de suministros estratégicos y la volatilidad de los mercados energéticos pueden modificar rápidamente las condiciones operativas para las empresas.

La evolución de los precios también adquiere relevancia en un momento en que la Reserva Federal sigue monitoreando la trayectoria de la inflación. Un aumento persistente en los costos industriales podría trasladarse parcialmente a los consumidores y dificultar el proceso de estabilización de precios observado durante los últimos trimestres.

Por esa razón, los mercados financieros siguen de cerca los indicadores manufactureros. Un sector industrial más dinámico puede influir en las expectativas sobre crecimiento económico, empleo y futuras decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

Qué implica el dato para México

Para México, el fortalecimiento de la manufactura estadunidense representa una señal relevante. La integración productiva entre ambos países, reforzada por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), hace que gran parte de las cadenas de suministro operen de manera interconectada.

Cuando la industria estadunidense incrementa su producción, suele aumentar también la demanda de insumos, autopartes, componentes electrónicos, maquinaria y otros bienes manufacturados provenientes de México. Esto puede traducirse en mayores oportunidades para exportadores nacionales y para sectores vinculados a la manufactura de exportación.

No obstante, la incertidumbre relacionada con la política comercial de Washington continúa siendo un elemento de riesgo para toda la región. Cualquier modificación en esquemas arancelarios, reglas de origen o mecanismos de comercio podría afectar decisiones de inversión y alterar los flujos comerciales en América del Norte.

El dato de mayo ofrece así una lectura dual para la economía global: por un lado, confirma la resiliencia de la industria estadunidense y su capacidad para mantener la expansión; por otro, evidencia que las empresas siguen operando en un entorno marcado por conflictos internacionales, presiones de costos y cambios constantes en las reglas del comercio mundial.