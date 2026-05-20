“¡Bienvenidos a Israel!”: Ministro israelí humilla a activistas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben Gvir, difundió un video en el que aparecen decenas de activistas propalestinos detenidos, arrodillados, con las manos atadas y la frente contra el suelo después de que fuerzas israelíes interceptaran una flotilla humanitaria con destino a Gaza.

Las imágenes, publicadas por el propio funcionario ultraderechista en redes sociales, provocaron una ola de condenas diplomáticas y críticas incluso dentro del propio gobierno israelí por el trato degradante mostrado hacia los activistas extranjeros.

“¡Bienvenidos a Israel!”, dice sonriente Ben Gvir mientras ondea una bandera israelí frente a los detenidos. En el video también se observa a los activistas hacinados sobre la cubierta de una embarcación militar mientras de fondo suena el himno nacional israelí.

“Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo”, escribió Ben Gvir en la publicación difundida en X, reforzando la narrativa del gobierno israelí que equipara las acciones humanitarias en apoyo a Gaza con respaldo al movimiento palestino Hamás.

Ben Gvir desata condena internacional

La grabación fue difundida después de que Israel interceptara la flotilla Global Sumud frente a las costas de Chipre y trasladara a cientos de activistas extranjeros al puerto de Ashdod, en el sur del país.

La organización Adalah, encargada de la defensa legal de varios de los detenidos, denunció que Israel aplicó una “política criminal de abuso y humillación” contra civiles que buscaban entregar ayuda humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo israelí sobre el enclave palestino.

Israel está aplicando una política criminal de abuso y humillación contra activistas que buscan enfrentar los crímenes continuos de Israel contra el pueblo palestino”, denunció Adalah en un comunicado.

La ONG sostuvo además que los activistas fueron “secuestrados por la fuerza en aguas internacionales” y trasladados contra su voluntad a territorio israelí.

Las imágenes provocaron indignación en varios gobiernos europeos. España convocó a la representante diplomática israelí luego de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificara el trato como “monstruoso, inhumano e indigno”.

Itamar Ben Gvir publicó las imágenes burlándose de los activistascon el mensaje “Bienvenidos a Israel”.

Francia también llamó al embajador israelí y expresó su “indignación” por los actos cometidos por Ben Gvir, mientras que Italia denunció un trato “inadmisible” que “atenta contra la dignidad humana”.

Bélgica, Canadá, Países Bajos y Alemania también manifestaron rechazo a las imágenes y cuestionaron el comportamiento del ministro ultraderechista.

Incluso dentro de Israel surgieron fuertes críticas contra Ben Gvir. El canciller Gideon Saar calificó el video como una “actuación vergonzosa” y acusó al ministro de dañar deliberadamente la imagen internacional del país.

“No, usted no representa a Israel”, escribió Saar en redes sociales.

El primer ministro Benjamin Netanyahu también intentó desmarcarse parcialmente del episodio y aseguró que el trato a los activistas “no se ajusta a los valores y normas de Israel”, aunque defendió la interceptación de la flotilla y reiteró que Israel tiene derecho a impedir el ingreso de embarcaciones a Gaza.

Lejos de moderar el tono, Ben Gvir respondió endureciendo su discurso.

Quien venga a nuestro territorio a apoyar el terrorismo e identificarse con Hamás, se llevará un golpe y no le daremos la otra mejilla”, declaró el funcionario.

El episodio volvió a colocar bajo escrutinio internacional al gobierno israelí y especialmente a Ben Gvir, una de las figuras más radicales del gabinete de Netanyahu, conocido por sus posturas ultranacionalistas y por respaldar medidas de fuerza contra palestinos y activistas propalestinos.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado durante los últimos años denuncias de malos tratos, detenciones arbitrarias y tortura psicológica y abusos sexuales contra palestinos en cárceles israelíes.

Diversos informes señalan restricciones extremas, aislamiento prolongado y violencia física dentro de centros de detención administrados por Israel.

Asimismo, organismos de Naciones Unidas y grupos defensores de derechos humanos han denunciado abusos cometidos contra activistas internacionales y civiles palestinos durante operativos militares y protestas en Cisjordania y Gaza.

Varias investigaciones recientes también han alertado sobre el uso excesivo de la fuerza, castigos colectivos y condiciones degradantes en centros de detención israelíes tras el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.